Svět musí ztrojnásobit úsilí o snížení emisí CO2, jinak přijde katastrofa

23. 9. 2019

Zpráva organizace United in Science zveřejněná před summitem OSN varuje, že globální oteplování probíhá rychleji, než se předpokládalo, a že současná strategie by vedla ke katastrofálnímu zvýšení světových teplot



Analýza, kterou potvrdila čelné světové klimatologické instituce, zjistila, že přísliby snížit emise skleníkových plynů bude nutně nejméně ztrojnásobit, zvýšít zřejmě až pětkrát, pokud má svět dosáhnout cílů, které v roce 2015 definovala pařížská dohoda o boji proti globálnímu oteplování.

Ze zprávy, zveřejněné v době, kdy se v pondělí sjíždějí na newyorský summit o globálním oteplování šéfové států, vyplývá, že současné plány boje proti globálnímu oteplování by vedly k zvýšení průměrné globální teploty do roku 2100 o 2,9-3,4 stupně Celsia, což by po Zeměkouli způsobilo katastrofu.Zpráva organizace United in Science, koordinovaná Světovou meteorologickou organizací, konstatuje, že je stále ještě možné tu mezeru zaplnit a udržet globální oteplování na přijatelné úrovni, ale vyžadovalo by to naléhavou změnu v jednání vlád.Pět let 2015-2919 bude v průměru o 1,1 stupeň Celsia teplejší než předprůmyslová doba a teplejší než jakékoliv jiné dosavadní pětiletí.Zpráva varuje, že k mnoha změnám způsobeným zvýšením průměrné teploty, tedy k dlouhým vedrům, rekordním lesním požárům, tání mořského ledu a ledovců, hurikánům, povodním a suchům dochází dříve a jsou tvrdší, než se před deseti lety předpovídalo.Generální tajemník OSN António Guterres konstatoval, že svět rozkládá a že je zapotřebí mezinárodní spolupráce více než kdy předtím. Požádal politiky, aby přijeli na summit v New Yorku s novými přísliby s cílem omezit globální oteplování na alespoň 2 stupně Celsia, a pokud možno na 1,5 stupně Celsia. Zdůraznil, že to vyžaduje, aby země do roku 2030 snížily emise o 45 procent, ukončily dotace fosilních paliv a zakázaly nové uhelné elektrárny po roce 2020.Donald Trump, který vyjádřil záměr vyčlenit Spojené státy z pařížské dohody o klimatu, se summitu nebude účastnit.Zpráva United in Science, kterou podpořil i ekologický program OSN a Mezivládní panel ke klimatickým změnám (IPCC) odhaduje, že globální emise v důsledku nynější trajektorie nedosáhnou maxima do roku 2030.Jiná zpráva, zveřejněná v pondělí, zjistila, že emise z uhelných elektráren by musely dosáhnout maxima příští rok a do roku 2040 dosáhnout nuly, pokud by svět měl splnit cíle z Paříže.To by znamenalo, že rozvinuté země, které mají možnost jednat rychleji, by musely přestat používat uhlí na výrobu elektrické energie do roku 2031, méně rozvinuté země v dalším desetiletí.Investoři sice přestávají investovat do nových uhelných elektráren, ale nestačí to. Podle Mezinárodního úřadu pro energii v roce 2018 stouply emise z uhelných elektráren o 2,9 procent a činí téměř třetinu globálních emisí CO2.Podrobnosti v angličtině ZDE