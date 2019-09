Greta Thunbergová: Pokud se světoví politikové rozhodnou na nás vykašlat, moje generace jim to nikdy neodpustí

23. 9. 2019



Jsme uprostřed rozkladu klimatu a jediné, o čem oni dokáží mluvit, jsou peníze a pohádky o věčném hospodářském růstu



Tohle je celé špatně. Neměla bych tady stát. Měla bych být zpátky ve škole na druhé straně oceánu. Avšak přesto vy všichni za mnou chodíte pro naději? Co si to dovolujete! Vy jste ukradli mé sny a mé dětství svými prázdnými slovy. A přesto já mám ještě štěstí. Lidi trpí. Lidi umírají. Kolabují celé ekosystémy. Stojíme na počátku masového vyhlazení. A jediné, o čem vy dokážete mluvit, jsou peníze a pohádky o věčném hospodářském růstu. Co si to dovolujete!



Po dobu více než třiceti let to věda říká naprosto jasně. Co si to dovolujete, že se díváte stranou a přicházíte sem a tvrdíte, že toho děláte dost, když politika a potřebná řešení stále nejsou ještě nikde na dohled.





Vy říkáte, že nás "slyšíte" a že rozumíte, že je to naléhavé. Ale bez ohledu na to, jak smutná a rozhněvaná jsem, nechci tomu věřit. Protože pokud byste plně rozuměli situaci, a přesto dál nejednali, byli byste zosobněním zla. A to odmítám připustit.



Populární představa, že za deset let snížíme své emise o polovinu, nám poskytuje jen padesátiprocentní pravděpodobnost, že zůstaneme pod oteplením o 1,5 stupňů Celsia, a padesátiprocentní riziko, že vznikne nezvratitelná řetězová reakce mimo lidskou kontrolu.



Možná je 50 procent pro vás přijatelné. Avšak ta čísla nezahrnují body zvratu, většinu smyček zpětné vazby, dodatečné oteplování skryté znečištěním toxického vzduchu ani aspekty spravedlnosti a rovnosti. 50 procent také závisí na tom, že moje generace a generace mých dětí odstraní stamiliardy tun vašeho CO2 ze vzduchu technologiemi, které dnes sotva existují. Takže 50 procentní riziko pro nás prostě není přijatelné - pro nás, kteří budeme muset žít s následky.



Abychom si zachovali 67 procentní šanci, že zůstaneme pod globálním oteplením o 1,5 stupňů Celsia - to je největší pravděpodobnost, kterou udává Mezivládní panel pro klimatickou změnu - svět měl 1. ledna 2019 možnost vypustit do ovzduší už jen 420 gigatun CO2. Dnes je to množství už menší než 350 gigatun. Co si to dovolujete, když tvrdíte, že se tenhle problém dá vyřešit tak, že se budeme chovat dál pořád stejně a použijeme nějakých technických řešení? S dnešní mírou emisí zmizí ten zbývající rozpočet CO2 za méně než osm a půl let.



Dnes nikdo nepředloží žádná řešení ani žádné plány v souladu s těmito čísly. Protože ta čísla jsou příliš nepříjemná. A vy jste stále ještě nedospěli do takové úrovně zralosti, abyste byli schopni říci otevřeně, jak to je.



Necháváte nás na holičkách. Ale mladí lidé začínají chápat vaši zradu. Oči všech budoucích generací jsou na vás. A jestliže se na nás vykašlete, říkám, že my vám to nikdy neodpustíme. Nedovolíme, aby vám tohle prošlo. Právě tady, právě teď děláme tu pevnou čáru. Svět se začíná probouzet. A změna přichází, ať se vám to líbí nebo ne.



Toto je projev, který přednesla Greta Thunbergová na summitu OSN pro akce proti globálnímu oteplování v New Yorku v pondělí.



Text v angličtině







