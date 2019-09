Naomi Kleinová: Zelený nový úděl může zachránit planetu

19. 9. 2019

Kanadská novinářka Naomi Kleinová se ve své nové knize On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal dotýká takových témat jako je ekofašismus, a to zejména v době, kdy západní země opevňují své hranice a po celém světě sílí bělošská nadřazenost coby reakce na klimatickou krizi. Kleinová ale také ukazuje cestu vpřed, na které se lidstvo bude potýkat s globálním oteplováním radikální a systémovou transformací.