"Britské zdravotnictví jste zničili!" Další veřejné fiasko Borise Johnsona

19. 9. 2019 / Jan Čulík









(Český překlad tohoto videa viz níže)







Boris Johnson se ve středu vydal předvádět se před médii v jedné londýnské nemocnici, avšak oslovil ho tam otec jedné pacientky, vážně nemocné holčičky, s tím, že jeho dceři se v chaotické situaci v této nemocnici nedostalo lékařské péče po mnoho hodin. Otcovu kritiku posléze plně potvrdili ošetřující lékaři. Video se virálně rozšířilo na sociálních sítích a hlavní komentátorka televize BBC Laura Kuenssbergová se stala na Twitteru terčem ostré kritiky za to, že milionu svých následovníků na Twitteru sdělila, že stěžující otec je "labouristický aktivista". Vyvolalo to na Twitteru hashtagy #sacklaurakuenssberg #SackKuenssberg (Vyhoďte Kuenssbergovou) a společnost BBC byla nucena vydat (neslané nemastné) prohlášení na její obhajobu. Kritikové ovšem poukazují na to, že Kuenssbergová ohrozila otcovu bezpečnost a "klasickým způsobem" ho "ztrollovala". (Jak kdosi hned napsal na Twitteru, o bezpečnost Kuenssbergovou napadeného otce-kritika se BBC už nepostarala.)



Největší pozdvižení ale vyvolalo, že Boris Johnson otci holčičky otevřeně lhal, že "tady žádní novináři nejsou", i když v nemocnici zjevně byli a Johnsonův úřad je do nemocnice na tuto akci pro novináře pozval.