Lucemburský premiér Xavier Bettel zuřivě zaútočil na Brexit. Boris Johnson utekl

16. 9. 2019

Boris Johnson ducks out of his own Brexit press conference amid noisy protests as Luxembourg's PM holds it without him pic.twitter.com/x5RivIb2eS — The Independent (@Independent) September 16, 2019

Na tiskové konferenci v Bruselu zaútočil lucemburský premiér Xavier Bettel ostře na brexit. Boris Johnson z tiskové konference utekl. (Prý se bál demonstrantů.) Zůstal jen prázdný pultík.Naši lidé potřebují vědět, co se jim stane za šest týdnů. Potřebují jasno. Potřebují jistotu. Potřebují stabilitu. Nemůžete si z budoucnosti udělat rukojmího pro stranicko-politické zájmy.Takže teď je to na panu Johnsonovi, drží budoucnost všech britských občanů a všech občanů EU žijících v Británii ve svých rukou. Je to jeho odpovědnost. Vaši lidé, naši lidé na vás spoléhají. Ale hodiny tikají, využijte svého času moudře.Usoudil jsem, že je důležité promluvit s panem premiérem Johnsonem, abychom od něho získali návrhy. Potřebujeme více než jen slova. Potřebujeme právně použitelný text, na němž bychom mohli co nejdříve pracovat, pokud máme být hotovi do konce října. Nikdy jsem si nebral servítky, když se mě ptají na další odložení brexitu. Takže to řeknu znovu velmi jasně. Odložení brexitu je možné jen v tom případě, pokud to bude sloužit nějakému účelu. Takže jednání s panem Johnsonem bylo delší, než se plánovalo. Vyměnili jsme si názory na různé postoje britské vlády. Ale, opakuji, řekl jsm mu, že toho slyším hodně, ale mám toho málo ke čtení. Jestli chtějí o něčem diskutovat, my to potřebujeme mít napsané na papíře. Zatím mám jen jednu psanou dohodu.Opakuji - tenhle brexit, to není moje volba. Bylo to rozhodnutí jedné politické strany, bylo to rozhodnutí od Davida Camerona, že to udělá, rozhodli to oni. Rozhodli to oni, já toho hluboce lituji.Ale neobviňujte teď nás za to, že oni teď nevědí, jak se dostat z toho ... ... této situace, do níž se oni sami dostali.Lidi chtějí jasno, chtějí vědět, co se bude dít v Londýně, co se bude dít v EU, a jaký bude jejich postoj.Představte si, že jste evropský občan v Londýně a vy nevíte, jak vypadá vaše budoucnost, představte si, vy jste britský občan žijící v Evropě a vy nevíte, zda zítra budete potřebovat mimořádnou dohodu, zda budete mít právo v té zemi zůstat, zda budete smět posílat děti do školy. Lidi chtějí mít jasno, a to co nejdříve.Takže mluvit o nových odkladech, jen věci odkládat, to není v zájmu našich občanů.Já si jen pamatuju, že před brexitem lidi říkali voličům, že dostanou zpět peníze na sociální pojištění, že se brexit provede za 24 hodin a všechno bude dobré. A byla spousta věcí, to musím říct, že před referendem nikdo nebyl schopen říci, "tak promiňte, tohle je lež" a to je také škoda, že někteří lidé v Británii nejsou dostatečně silní na to, aby řekli, "ne, tohle je lež a vy se snažíte získat voličské hlasy prostřednictvím lží".To je důvod, proč od začátku říkám, že dobrá informační kampaň, s cílem vysvětlit lidem rizika, potíže brexitu, by bývala daleko užitečnější a teprve pak se mělo zorganizovat to referendum namísto toho dávat lidem jen dojmy, pak je nechat hlasovat a nakonec litovat výsledku, který vznikl.