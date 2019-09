2. srpna 2019 roztálo v Grónsku 2,5 miliard tun ledu

12. 9. 2019





Mezinárodní měnový fond letos odhadl, že fosilní paliva jsou v současnosti dotovány státy každoročně částkou 5,3 bilionů dolarů.



V Grónsku je v ledu blokováno 8 procent vody na této planetě. Až všechen led roztaje, hladiny moří se tím zvýší o 6 a půl metru.



V Grónsku taje každou vteřinu (!) 8500 ledu, upozorňuje klimatolog William Cogan v reportáží Alexe Thomsona pro Channel 4 News ze západního Grónska.







Moderátor: Jsou demokratické vlády vůbec schopné zavést takové změny, aby se zastavilo globální oteplování?



Autor knihy Neobyvatelná země David Wallace-Wells: Myslím si, že to možné je, a že vlády ve světě, které se v poslední době chovají v této věci nejlépe, jsou demokratické vlády. Existuje ale linie myšlení, zejména na levici, že může existovat určitá hodnota v autokratičtějším přístupu. Znamenalo by to, že by vlády měly převzít kontrolu nad průmyslem a přeorganizovat ho. Ale také, tak jak vládne v Číně Xi Jin Ping, je to diktátor, je možné, že máme-li se vyhnout opravdu katastrofálnímu globálnímu oteplení, budeme potřebovat trochu autokratičtější vlády, než jaké máme dnes, a možná ještě něco dokonce děsivějšího.



Moderátor: Jenže po celém světě je dnes celá řada autokratických, děsivých vlád, které dělají přesný opak! Jaký má smysl, abychom proti globálnímu oteplování dělali něco my, nejedli maso, dělali to, co je zapotřebí, když prezident Bolsonaro nechává vypalovat amazonské deštné pralesy, a Čína otevírajících jeden uhelný důl za druhým?



David Wallace-Wells: To je obrovský problém. Pro mě je nejděsivější na celé této věci celková geopolitická situace. Dovedu si představit, že vlády v Británie či v USA začnou relativně velmi brzo omezovat své emise. Politika tam směřuje. Avšak existuje ten opravdu zrůdný problém společné akce na geopolitické úrovni, kdy všechny jednotlivé státy, snad kromě USA, Číny a Indie, přispívají uhlíkovými emisemi tak minimálně, že si říkají, že na tom nezáleží, když nic proti globálnímu oteplování nedělají. Protože i kdyby eliminovaly veškeré své emise, budou žít pořád ve stejném klimatu, pokud proti oteplování nezačne něco dělat celý svět.



Moderátor: Jestliže chceme něco udělat proti globálnímu oteplování: Popište mi, jak budeme muset žit?



David Wallace-Wells: Mezinárodní měnový fond letos odhadl, že fosilní paliva jsou v současnosti dotovány státy každoročně částkou 5,3 bilionů dolarů. Abyste si uvědomili, co to znamená. Je možné neutralizovat veškeré uhlíkové emise na světě - to znamená, že bychom mohli dál žít úplně stejně jako teď, aniž bychom vypouštěli jakýkoliv uhlík do atmosféry - investicemi do nové technologie zachycování a ukládání uhlíku - odstraňování uhlíku z atmosféry - za celkovou částku asi 3 bilionů dolarů ročně. Ten odhad je z mnoha ohledů komplikovaný - není spolehlivý - pravděpodobně nedokážeme zachycovat a ukládat uhlík v takovém objemu - avšak uvědomme si, do jak velké míry my dotujeme podniky, které ničí planetu, namísto toho, abychom ty dotace přesunuli do výzkumu a vývoje nových technologií, které by nám umožnily na této planetě žít ve větší prosperitě. Je to velmi ilustrativní kontrast.



Kdyby světové vlády opravdu zrušily své dotace podnikání v oblasti fosilních paliv - a ten průmysl na těch dotacích závisí pro své přežití - a namísto toho přesunuly tyto peníze a tento politický kapitál do realističtějšího způsobu života na této planetě, nemyslím si, že naše spotřebitelská situace by se v zemích, jako jsou Spojené státy či Británie musela příliš změnit.



Moderátor: Pokud existuje jeden obraz, který dokáže lidi dostatečně vyděsit, aby začali něco dělat, jaký je to obraz?



David Wallace-Wells: Pro mě to jsou divoké požáry v Kalifornii. Hrůza, když si představujete, že váš vlastní dům skončí v plamenech, a šlo o rezidence mnoha bohatých lidí, slavných lidí, a to naučilo svět, že tohle je hrozba, která nediskriminuje. Samozřejmě, že lidé na globálním jihu budou postiženi silněji, ty země trpí už teď, ale je to také hrozba, která postihne všechny a změní určitým způsobem život nás všech, pokud rychle nezměníme kurs.





