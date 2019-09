Bývalý britský premiér Cameron obvinil Borise Johnsona, že se chová strašlivě

13. 9. 2019

Foto: Cameronovy právě vydávané memoáry For the Record (Aby to bylo zaznamenáno)





Bývalý britský premiér David Cameron, který r. 2016 uspořádal amatérsky zorganizované a kriminálně zmanipulované referendum o brexitu, aby tím na úkor Velké Británie vyřešil problém s extremisty ve své Konzervativní straně, nyní přiznal v rozhovoru v deníku Times, že ho brexit "deprimuje". Projevil tím aroganci, nekompetentnost a nezralost, jakou projevoval během celé své politické kariéry a jakou projevují zdegenerovaní absolventi drahých britských soukromých škol.Referendum bylo mimo jiné zmršeno proto, že hluboké ústavní změny, jako je brexit se ve většině civilizovaných zemí provádějí pouze na základě souhlasu dvoutřetinové většiny voličů. Jen idiot prosazuje rozhodnutí vzniklé v referendum poměrem 48 procent ku 51,5 procentům hlasů. Tím si totiž zaděláte na nesmiřitelný a trvalý, neřešitelný konflikt v národě, což se také stalo.