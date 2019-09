Podporou ultrapravice si Boris Johnson zahrává s ohněm

12. 9. 2019

Poprvé v britské historii má Británie premiéra, jehož ultrapravice považuje za svého předáka. Minulou sobotu útočili ve Westminsteru ultrapravicoví násilníci na stoupence setrvání Británie v Evropské unii a na levicové aktivisty a skandovali: "Pověsíme vás každého na lucernu!" a "Milujeme tě, Borisi!" Uvězněný podvodník a násilník Tommy Robinson vyhlásil "My podporujeme Borise!" a požadoval, aby Boris Johnson ostře zaútočil na vzbouřenecké poslance v Konzervativní straně a na labouristické "zrádce", zatímco jeden z jeho klíčových spojenců rozšířil videoklip Borise Johnsona s titulky "Lidový premiér!" a "Parlament proti lidu!" a doprovodil to fotbalovým skandováním "Boris za Anglii!" píše Owen Jones.

I když Margaret Thatcherová vyvolávala strach, že bude Británie "poněkud zahlcena lidmi z jiné kultury" a hovořila o nutnosti "zastavit imigraci", tehdejší ultrapravicové hnutí Nacionální fronta ji nikdy nepovažovalo za svého vlastního předáka.Johnsonovi, zdá se, nevadí, že se stal obdivovaným předákem fašistů. On i jeho spolupremiér Dominic Cummings si nonšalantně hrají se sirkami, i když vědí, že Británie je sud prachu.Britská média charakterizují tyto násilnické extremisty jako "probrexitové aktivisty". Poskytují tím ulrapravici legitimitu. Robinson a jeho stoupenci usilují o vyhnání z veřejného života všech občanů, které považují za "zrádce".Na shromáždění stoupenců Brexit Party v západním Londýně před květnovými eurovolbami skandoval hněvivý dav, že hnutí Nigela Farage bude existovat, "dokud nezmizíte, vy čtenáří Guardianu, celá politická třída".Když v sobotu ultrapravicoví násilníci zaútočili na levicové shromáždění, měli právě na mysli čistku těchto "zrádců" - prostřednictvím násilnictví a zastrašování.Když byla před třemi lety zavražděna labouristická poslankyně Jo Cox, její ultrapravicový vrah skandoval: "Smrt zrádcům, svobodu Británii!" Mělo to vést k celonárodnímu zúčtování. Namísto toho následovaly tři roky, kdy média křičela, že protibrexitoví "sabotéři" musejí být rozdrceni a jsou "nepřáteli lidu". Ti, kdož jsou odpovědní za šíření této nenávisti, nejsou naivní. Rozuměli politickým důsledkům povzbuzování ultrapravicových extremistů a jejich legitimizaci.Johnson a jeho ekipa vědí, že existuje ultrapravicové hnutí, které se nyní velmi osmělilo a povzbuzuje ho jazyk, hovořící o "zradě Británie". Nacistický výrok o "bodnutí do zad" - tvrdící, že velký celonárodní projekt brexitu selhal v důsledku domácího podvrácení a zrady - vždycky vedl k aktivizaci ultrapravice.Ultrapravicoví násilníci nyní začali podporovat vládu. To by mělo být vážným varováním pro Johnsona i Cummingse. Když oba útočí na své oponenty, že podpořili zákon znemožňující divoký brexit jako "kapitulační zákon", když tyto oponenty líčí jako "kolaboranty s EU" a vytvářejí konflikt "parlament proti lidu", jako by hnízdo zrádců bojovalo proti veřejnosti, opravdu jim není jasné, kam to vede? Opravdu vás, Johnsone a Cummingsi, neznepokojuje, že opilí ultrapravičáci v centru Londýna skandují vaše jméno?Nebezpečím je, že tyto nynější události jsou předzvěstí něčeho daleko ošklivějšího. Před posledními britskými všeobecnými volbami byli členové Labouristické strany démonizováni jako stoupenci terorismu a jako lidé, kteří "nenávidí Británii". Tentokrát jsou boty v ulicích silnější, politický kontext je zlovolnější a definuje ho stále nesmiřitelnější konflikt. Co to v tomto kontextu znamená? Kam povede tato kampaň Konzervativní strany a pravicového tisku?Je velmi pravděpodobné, že to skončí násilím. A až k tomu dojde, očekávejte, že vláda, jako Donald Trump, začne tvrdit, že na vině jsou "obě strany". Toxické pokusy zmanipulovat situaci neodpovídají faktům: levicoví aktivisté neusilují o fyzické útoky či o zabíjení konzervativních aktivistů či poslanců, zatímco globální ultrapravicové hnutí vraždí socialisty, muslimy, černochy i židy, od Norska až po Yorkshire. Ultrapravici lze porazit jedině pokojnými protesty - ale je nutno pohnat k odpovědnosti i ty politiky, kteří ultrapravici v těchto dnech posilují.Varování Borisi Johnsonovi: Násilnická ultrapravice je reálná a nebezpečná, vás obdivuje a vaše rétorika jim dodává odvahu. Od této chvíle ponesete odpovědnost za všechno, co spáchají.Podrobnosti v angličtině ZDE