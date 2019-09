Záludná ideologie, která nás tlačí ke srázu jménem brexit

16. 9. 2019

Pro neoliberální fanatiky brexit bez dohody představuje velkou příležitost k dramatickému přebudování Velké Británie. Na první pohled to vypadá nepochopitelně. Proč všechno riskovat kvůli brexitu bez dohody? Rozpad jejich vlastní strany, ztráta parlamentní většiny, demontáž země, zničení ekonomiky, způsobení nedostatku potravin a léků: Co by konzervativní straně a Demokratické unionistické straně stálo za to? Co by jim to přineslo? ptá se George Monbiot.