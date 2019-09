Humanitární katastrofa v řeckých uprchlických táborech

17. 9. 2019



Děti uštknuté štíry, pokousané krysami a hady, stovky lidí nucené používat jedinou sprchu, všudypřítomný zápach lidských výkalů a trvalý nedostatek jídla. To je situace uprchlíků zadržovaných v táboře na řeckém ostrově Lesbos.



Pracovníci humanitárních organizací bijí na poplach: nejméně 24 000 mužů, žen a dětí, zadržovaných v děsivě přeplněných táborech na řeckých ostrovech v Egejském moři je nuceno žít v tak strašlivých podmínkách, že se to rovná humanitární katastrofě. Čtyři roky po největší migrační krizi v historii se situace opakuje.











"Míra lidského utrpení je prostě nepopsatelná," konstatuje Sophie McCann z organizace Lékaři bez hranic. Poukazuje na to, že došlo k výraznému zvýšení případů sebepoškozování, i mezi batolaty. V červenci a v srpnu bylo organizaci Lékaři bez hranic na ostrově Lesbos předáno 73 dětí s pediatrickými duševními problémy. Tři děti se pokusily o sebevraždu, 17 dětí se sebepoškozovalo. "Opravdu pro to nemohu najít slova, protože nikdo nedokáže sdělit tu neuvěřitelnou hrůzu a nelidskost v situaci, která je v Evropě upřímně řečeno neuvěřitelná."Drama, k němuž dochází na jihovýchodním okraji Evropy, následuje poté, co došlo k zvýšení pokusů o nebezpečnou přeplavbu z Turecka.V červenci a v srpnu přistálo na řeckých ostrovech více než 13 000 lidí. Nejméně třetina uprchlíků jsou děti bez doprovodu rodičů, podle organizace OSN pro uprchlíky."Situace je zvlášť děsivá na řeckých ostrovech. Jsme hluboce znepokojeni. Je tam množství dětí. Úřady přijímají krátkodobá řešení, jako je přesunování uprchlíků na pevninu a do stanů. Ale co se stane v zimě?"Příliv uprchlíků vzniká uprostřed rostoucího nepřátelství vůči uprchlíkům v Turecku, které zápolí s ekonomickými problémy a velkou nezaměstnaností. Turecký prezident Erdogan nyní opakovaně varuje, že uprchlíky z Turecka pustí do Evropské unie, pokud EU Turecku neposkytne požadovaných 6 miliard euroV Turecku jsou nyní 4 miliony uprchlíků ze Sýrie a jejich počet se ještě zvětší důsledku ruské a Asadovy ofenzívy proti vzbouřenecké enklávě Idlib.