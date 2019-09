Francie vydá jódové tabletky dalším lidem žijícím nedaleko jaderných elektráren

18. 9. 2019





Asi 2,2 milionu lidí, kteří žijí ve Francii ve vzdálenosti do 20 km od jaderné elektrárny, dostanou jódové tabletky, které mají ochránit jejich tělo před dopady radiace v případě jaderné havárie.



Při jaderných haváriích se obyčejně dostane do ovzduší radioaktivní jód, který u lidí absorbuje štítná žláza. To může později způsobit rakovinu.



Požití stabilního jódu zabrání štítné žláze absorbovat radioaktivní jód.





Francouzský úřad pro jadernou energii uvedl, že občané, kterých se to týká, dostanou instrukce, aby si jódové tabletky zadarmo vyzvedli v lékárnách.



Pokud by došlo k jaderné havárii, občané ve Francii by se také měli skrýt, sledovat situaci, omezit telefonní komunikaci a připravit se na možnou evakuaci.



Tři čtvrtiny elektrické energie ve Francii vyrábí 58 reaktorů v 19 státem vlastněných francouzských jaderných elektrárnách.



V roce 2014 byla zaplavena nejstarší francouzská jaderná elektrárna ve Fessenheimu nedaleko hranic s Německem a Švýcarskem a tamější reaktor musel být proto nouzově vyřazen z provozu.



Fesselheim je v provozu od roku 1977 a protijaderní aktivisté požadují, aby byl vyřazen z provozu trvale.



V srpnu bylo oznámeno, že Německo zvyšuje zásoby jódových tabletek pro případ jaderné havárie. Německo plánuje vyřadit své jaderné elektrárny z provozu do roku 2022, avšak mnoho sousedních zemí je provozuje.



