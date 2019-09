Trumpova předvolební kampaň: Na inzeráty na Facebooku pro volby v roce 2020 vydáme miliardu dolarů

"Představa, že fake news na Facebooku ovlivnily americké prezidentské volby, je hodně šílená" - Zuckerberg. "Na předvolební prezidentskou kampaň na Facebooku vydáme v roce 2020 miliardu dolarů" - Trumpův ředitel pro digitální záležitosti Brad Parscale o přípravách na americkou prezidentskou kampaň v roce 2020.





Trump: "Dnes jsme měli v Bílém domě krásné jednání s Markem Zuckerbergem" (20.9. 2019)



