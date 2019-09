Rozhovor Britských listů 237. Uskuteční se vůbec někdy brexit?

13. 9. 2019





Britové realizují brexit asi tak, jak pejsek a kočička blahé paměti vařili dort. Situace je v posledních týdnech stále šílenější, i když se novopečený britský premiér Boris Johnson, zvolený jen 0,4 procenty britských voličů (členů Konzervativní strany, jimž je skoro všem nad 55 let) zapřísahá, že Británii bezpodmínečně vyčlení z EU do 31. října 2019. Ale stane se to skutečně? Ságu brexitu rekapituluje v rozhovoru s Bohumilem Kartousem Jan Čulík. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 13. září 2019.