České právo v případě Davida Ratha

17. 9. 2019 / Boris Cvek

Pan předseda odpověděl: ano – a jako příklad, držte se, uvedl exekuce. Možná to slovo „vymáhat“ pochopil bez spojení se slovem „právo“. Ostatně připustil, že dnes se asi vymáhá až trochu moc. Takže to byla jízda hned na začátku. Pak následovala spíše odborná debata, která pro laika neměla nějaký jasný praktický efekt. Až najednou a nenápadně v reakci na to, že moderátor chtěl pochopit, jak jeden a týž důkaz může u různých soudů znamenat různé věci, plynule v akademické rovině Eliška Wagnerová, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu, přešla ke kauze Rath.

Pan Rath, připomeňme si, je pravomocně odsouzen. Jeho případ se zdá poměrně jasný: chytili ho se sedmi miliony v krabici od vína a mají na něj prostorové odposlechy. Ovšem právě o tyto odposlechy se strhla sofistikovaná právní bitva. Nejprve soudce Zelenka z Vrchního soudu v Praze v reakci na stížnosti lidí, u nichž bylo uznáno, že byli odposloucháváni až nepřiměřeně moc, odmítl dosavadní běžnou praxi soudů povolovat odposlechy tak nějak bez bližšího prozkoumání, rutinně. Tím pádem prohlásil také odposlechy v případu Rath za nezákonné. Tím by se zřejmě David Rath stal nevinným.

Tento postup soudce Zelenky způsobil zděšení u mnoha právníků, politiků i v médiích, týkal by se ostatně i jiných kauz (v zásadě by mohl mít podobné důsledky jako Klausova abolice). Ministr spravedlnosti Pelikán se tedy obrátil na Nejvyšší soud s tím, že Zelenka rozhodl nezákonně. To Nejvyšší soud uznal a odposlechy se vrátily do hry. Rath byl odsouzen, ač Zelenka stále trvá na tom, že odposlechy jsou nezákonné. Potud je to celkem přehledné. Paní Wagnerová však včera upozornila na to, že Ústavní soud kdysi vydal nález, podle kterého se rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydané na intervenci ministra spravedlnosti, nemůže vztahovat na aktuální případy. Podle Wagnerové není vůbec jasné, jak je správné se v takové situaci rozhodnout. Dokonce zmínila ikonu českého práva, dlouhodobého soudce a místopředsedu Ústavní soudu, Pavla Holländera, který veřejně argumentuje tak, že vrátit odposlechy v kauze Rath do hry je to samé jako vrátit se před rok 1989, tedy do bezprávního státu.

Všechno je samozřejmě na začátku motivováno veřejným zájmem: 1. ministr Pelikán: zachovat schopnost české justice odsoudit aspoň ty korupčníky, proti nimž jsou nejtvrdší důkazy, 2. soudce Zelenka: zatočit s rutinní praxí soudů povolovat odposlechy bez náležitého prozkoumání případu, 3. soudce Holländer: zabránit intervenci výkonné moci do živých kauz. A všechno se to najednou sejde a splete do takového patvaru, že obyčejnému člověku zbude jenom němý úžas a touha volit nějakou pevnou ruku, která do toho bordelu přinese pořádek, byť nespravedlivý, totalitní, absurdní, ale pořádek.

Když si takto člověk promítne celou tu kauzu Rath a co všechno se během ní ukázalo o fungování české justice, tak tvrzení paní Wagnerové, že ukončení trestního stíhání premiéra je „neuvěřitelné“, bere jako pokus o vtip. Myslím, že pokud by se nakonec stalo, že pan Rath bude osvobozen na základě shození odposlechů ze stolu, bude to mít pro českou demokracii a důvěru v právní stát u široké veřejnosti mnohem otřesnější následky než cokoli, co se dosud stalo nebo se kdy stane s případem Čapí hnízdo. Na závěr se mi zdá vhodné zmínit, že kdyby byl pan Rath osvobozen, nebude to rozhodně dílem tlaku Miloše Zemana nebo Andreje Babiše. Těm oběma by odsouzení pana Ratha zjevně vyhovovalo. Případný hněv lidu se totiž obrátí i proti nim. Jestliže si tedy někdo myslí, že justice potřebuje nějaký politický tlak z nejvyšších míst na to, aby se zašmodrchala a zhroutila, mýlí se. Jen nevím, co z toho plyne pro entuziastické demonstranty za právní stát.







Odkaz na zmíněný pořad v České televizi:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/219411030510915-otazky-vaclava-moravce-2-cast/?fbclid=IwAR2c1kJL-vKx_sPZXwaO0VmQHT6jvwxgnAgzAgw8n_cA_Uxvla38hOur9Ec

Odkaz na text Pavla Holländera: