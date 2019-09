Smolenkov: Americký špion, který Putinovi utekl

14. 9. 2019





V červnu 2017 odletěl poradce Kremlu Oleg Smolenkov s rodinou z Moskvy do Tivatu, pobřežního letoviska v Černé Hoře, populárního u ruských turistů. Nikdy se do Moskvy nevrátil a kolegové od něho už nikdy nedostali zprávu. Bylo zahájeno vyšetřování ohledně možné vraždy, a bylo zastaveno pro nedostatek důkazů.



Až tento týden jmenovala ruská média Smolenkova jako špiona CIA, kterého američtí agenti odvezli z Ruska pro jeho vlastní bezpečnost. CNN odhalila tento týden existenci amerického špiona v Kremlu.

Tento zdroj podle zpráv poskytoval Washingtonu informace po dlouhá léta a dodal konkrétní důkazy, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016. CNN špiona nejmenovala z bezpečnostních důvodů, ruská média však rychle odhalila jeho jméno.Ani Rusko, ani USA oficiálně nepotvrdily, že Smolenkov byl skutečně tím americkým špionem v Kremlu, avšak nepřímé důkazy to zřejmě potvrzují.Smolenkov s rodinou přiletěli do Tivatu 14. června 2017, mezi davy ruských turistů. Pak Smolenkov, jeho manželka Antonina a jejich tři děti nenápadně odcestovali z Černé Hory z nedalekého přístavu Porto Montenegro o několik dní později.Podle místních bezpečnostních zdrojů sdělily americké kontakty Černohorcům, že pár lidí bude muset "nenápadně" nastoupit na loď. Černá Hora souhlasila bez jakýchkoliv dalších otázek. Služby v přístavu Porto Montenegro jsou poskytovány množství superbohatých majitel§ jacht, kteří nemají rádi publicitu.Tisková kancelář Interfax informovala v pátek, že několik činitelů v Moskvě bylo podrobeno disciplinárnímu řízení, že Smolenkovovi dovolili odjet do Černé Hory. Toto letovisko bylo zakázáno pro ruské vládní zaměstnance poté, co Černá Hora r. 2016 obvinila Moskvu, že se pokusila v Černé Hoře provést puč.Předpokládá se, že jachta odvezla Smolenkovovy přes Jaderské moře do Itálie, odkud byli dopraveni do USA.V červnu 2018 se jejich stopa obnovila, když podle místních informací o nemovitostích si Smolenkov a jeho manželka koupili dům s velkým pozemkem v Partridge Lane ve Staffordu ve státě Virginia, asi 70 km od Washingtonu. Za dům se šesti ložnicemi zaplatili 925 000 dolarů. Koupili ho pod vlastním jménem. Novináři se v úterý rychle na tuto adresu vydali a zjistili, že dům je uzavřen a prázdný. Sousedi potvrdili, že tam bydlela ruská rodina a informovali, že spěšně odcestovala v pondělí večer, několik hodin poté, co CNN informovala o existenci amerického špiona v Kremlu.CNN uvedla, že špion byl z Moskvy odvezen z obavy, že by jeho existenci mohl Putinovi prozradit Trump.Podrobnosti v angličtině ZDE