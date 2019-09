Čapí hnízdo v proměnách voličských nálad

13. 9. 2019 / Boris Cvek

Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo trestní stíhání premiéra Babiše a jeho příbuzných v kauze Čapí hnízdo. Celý případ bude moci vrátit k dalšímu šetření nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, má na to tři měsíce. Zatím se logicky odmítl vyjádřit. Pokud to neudělá, je s kauzou konec. Pokud to udělá, je možné, že kauza se zase bude táhnout a že příště už doputuje k jinému nejvyššímu státnímu zástupci, pečlivě vybranému.

„Opakovaně zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik.“

Podle Městského státního zastupitelství bylo možné správné posouzení toho, co je a co není „malý a střední podnik“, až z rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie, což bylo ale až po podání žádosti o unijní dotace v kauze Čapí hnízdo. (Jak by se na to asi dívaly unijní soudy?)

Osobně si myslím, že na něčem podobném by skončil i případný vleklý soudní proces v ČR, ale to je jen můj laický názor. V každém případě se zdá, že v argumentaci Městského státního zastupitelství není nic nového. To všechno se vědělo přece už na začátku. Změnil se zřejmě jenom úhel pohledu. V čem? Obrovský dojem na mne udělal včerejší pořad Dvacet minut Radiožurnálu s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou.

Paní Benešová byla nesmírně suverénní a ostrá – a především tvrdila bez obalu věci, které byly ještě před deseti lety téměř tabu. Ještě v roce 2010, kdy nastoupily Věci veřejné do Nečasovy vlády, tu byl obrovský veřejný tlak na posílení nezávislosti státních zástupců. Nikdo se nedivil tomu, že novelu zákona o státním zastupitelství v tomto smyslu vytvářeli lidé jako Pavel Zeman a Lenka Bradáčová. Tato atmosféra vyhrocené potřeby boje proti korupci ovšem vynesla nakonec k politické moci právě Andreje Babiše.

Už za Sobotkovy vlády bylo patrné, že politikům – a to v různých politických formacích – ona novela zákona o státním zastupitelství vadí. Pavel Zeman dokonce uvítal to, že ji politici poslali k ledu, protože považoval za reálné, že v případě, že by se projednávala, tak se obrátí proti státnímu zastupitelství a bude ho chtít spoutat. Dnes to došlo tak daleko, že Marie Benešová na plná ústa říká, že státní zastupitelství spadá pod ministerstvo spravedlnosti, že za trestní politiku jsou zodpovědní politici a že státní zástupci si mylně myslí, že se budou spravovat sami.

Paní ministryně se ani netají s tím, že chce rychlý konec současného vedení státního zastupitelství. V takové atmosféře a v takové kauze (tedy v kauze Čapí hnízdo), snad ani nejde jednat jinak, než jak to předvedlo Městské státní zastupitelství v Praze. Co se tedy změnilo od té doby, kdy státní zástupce Šaroch přesvědčivě žádal Sněmovnu o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání? 30. dubna došlo k bleskové změně na postu ministerstva spravedlnosti: pana Kněžínka nahradila právě paní Benešová.

Změnilo se také naladění veřejnosti. Zatímco během mandátu Nečasovy vlády citlivost veřejnosti na korupční kauzy kulminovala (a nejvyššího bodu dosáhla asi po vyhlášení abolice Václavem Klausem v lednu 2013), v pozdější době se celá situace politicky roztříštila a znepřehlednila. Na protinečasovské vlně vystoupal nahoru Miloš Zeman i Andrej Babiš. Už to zdeformovalo zdání nějaké jednotné veřejnosti, stojící za právním státem.

Mezitím proběhla uprchlická krize a za Babišem a Zemanem se sjednotil elektorát, kterému by byla otázka boje proti korupci drahá snad pouze tehdy, kdyby se bojovalo proti pravici, zejména té proevropské pravici (nějaké iluze o „cizáckém vynálezu“, kterému se říká právní stát, prakticky zmizely, u nás přece vládne mafie a basta – jde jen o to, která mafie, jestli ta naše, nebo ta cizí). A pravicoví voliči, kteří kvůli protestu proti korupci volili Babiše, jsou dnes už dávno u někoho jiného, takže se premiér nemusí bát, že by ovládnutím státního zastupitelství mohl přijít o voličskou podporu. Právě naopak. Hlavně když se zvedají platy a když premiér umí, jakkoli, zabránit návratu pravice.

A pravice bohužel investovala obrovský politický kapitál do kauzy Čapí hnízdo jako do politického prostředku proti Babišovi. Nefungovalo to. Ale dělalo se to stále dokola. Politická impotence pravice se přeměnila v hru na právní stát spadlý z nebe, který Babiše zničí. Ještě před pár lety veřejné mínění tlačilo na to, aby státní zastupitelství mělo větší samostatnost, ještě před pár lety veřejnost mučivě pronásledovaly popisy zametaných korupčních kauz v médiích. A najednou se to v případu Čapí hnízdo – a přitom zároveň probíhal soudní proces s Davidem Rathem, který plasticky ukazovala, jak křehký u nás může být soudní proces, byť s tak „malou rybou“ – hrálo tak, že právní stát vše zajistí. Nezajistil nic, jen frustraci.

Záleží na politické moci, zákonech, ministrech. Pavel Zeman a Lenka Bradáčová se do vedení státního zastupitelství dostali shodou historických náhod, kdy Věci veřejné a TOP09 přes velký odpor ODS prosadily odvolání Renaty Vesecké. Bylo to v důsledku tlaku veřejného mínění, které se zhmotnilo ve volbách. Této éře je dnes, bohužel, zřejmě již konec. Od té doby je celá politická situace naprosto jiná. A i když existuje nějakých 40-50% voličské podpory na straně opozice proti Babišovi (už jen ODS a piráti mají v posledním průzkumu přes 30%, k tomu připočtěte STAN, TOP09 a KDU-ČSL), tato opozice není schopna tuto sílu politicky prosadit ve volbách. A v demokracii rozhodují volby.







