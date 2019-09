V Itálii byli zatčeni mučitelé z libyjských vazebních táborů pro uprchlíky

16. 9. 2019

Detektivové na Sicílii zatkli tři muže, kteří jsou obvinění, že ve vazebním středisku na severozápadě Libye mučili a znásilňovali desítky migrantů.



Prokurátoři v městě Agrigento získali svědectví od četných uprchlíků přišedších ze severní Afriky, kteří poznali své bývalé věznitele v registračním středisku pro migranty v městě Messina na Sicílii.



Tito tři údajní věznitelé, sedmadvacetiletý muž z Guineje a dva Egypťané ve věku 24 a 26 let, byli obžalováni z mučení, únosu a prodeje lidí.

"Všechny ženy, které byly s námi, jakmile byly ubytovány v kůlně, byly systematicky a opakovaně znásilňovány," zní jedno svědectví. "Byli jsme tam drženi pod zámkem a dávali nám k jídlu tvrdý chléb a k pití slanou mořskou vodu."Oběti, vězněné v Libyi od července 2018, také svědčily, že mučitelé je drželi ve vazebním středisku, dokud jejich příbuzní nezaplatili za jejich propuštění. Osoby, které neměly peníze, byly prodány do otroctví nebo usmrceny."Dali nám telefon, abychom se spojili se svými příbuznými a dali jim instrukce jak zaplatit za naše propuštění," svědčil italským soudcům další uprchlík. "Během svého věznění jsem byl svědkem toho, jak dva migranti byli zastřeleni, protože se pokusili utéci."Podle svědectví fungovali všichni tři obvinění v nechvalně známém vazebním středisku Zawiya, což je bývalá vojenská základna v severozápadní Libyi asi 45 km západně od Tripolisu. Podle svědků byl součástí vazebního střediska opuštěný kontejner OSN, kde byli migranti vězněni.Šéfem vazebního střediska byl mocný Libyjec jménem Ossama, podle svědků. Malý, plešatějící s šedivými vlasy, organizoval pašování migrantů a bil uprchlíky elektrickými kabely."Vždycky měl u sebe dvě pistole a spolu se svými společníky hromadně znásilňovali množství žen," uvádějí migranti.Podle italských prokurátorů jejich vyšetřování osvětluje podmínky, v nichž jsou uprchlíci nyní v Libyi zadržováni, včetně těch, které zatknou na moři libyjské pobřežní stráže."Toto vyšetřování potvrzuje nelidské podmínky v takzvaných libyjských vazebních střediscích a nutnost jednat na mezinárodní úrovni na ochranu lidských práv a k potlačení těchto zločinů proti lidskosti," napsal v tiskovém prohlášení hlavní prokurátor města Agrigento Luigi Patronaggio.Déle než dva roky hlídkují libyjské pobřežní hlídky, financované Itálií, ve Středozemním moři a brání člunům, aby odplouvaly do Evropy. Itálie souhlasila poskytovat výcvik, zařízení a finance pro tyto pobřežní hlídky.Migranti zadržení libyjskými pobřežními hlídkami jsou vraceni do takzvaných vazebních středisek, kde, podle svědectví humanitárních organizací a samotných uprchlíků, jsou podrobováni neuvěřitelnému násilí, sexuálnímu znásilňování a mučení.Minulý týden vydala mise OSN v Libyi zprávu, že migranty, navrácení ze Středozemního moře zpět do Libyie, prodává pašerákům libyjská policie."Nadále trvá vážné znepokojení ohledně osudu migrantů zachráněných či zadržených na moři libyjskými pobřežními strážemi, kteří jsou převáženi do neoficiálních vazebních středisek v Chumsu," konstatuje se ve zprávě."Stovky zachráněných uprchlíků, kteří měli být posláni do vazebních středisek, se pohřešují. Mnozí z nich byli zřejmě prodáni a jiní zmizeli."Dva vysoce postavení činitelé italského námořnictva a pobřežních hlídek budou postaveni před soud za trestné činy zabití a zanedbání svých povinností v souvislosti se ztroskotáním lodi, k němuž došlo 12. října 2013. Při ztroskotání zahynulo 268 lidí, včetně 60 dětí. Většina z nich byla ze Sýrie.Podle prokurátorů titi dva italští činitelé odmítli vyslat loď italského námořnictva, protože čekali, až zasáhnou libyjské úřady. Ale bylo příliš pozdě a loď se překotila.Podrobnosti v angličtině ZDE