Evropský parlament ostře kritizuje zacházení s občany EU v Británii

12. 9. 2019



Evropský parlament se chystá ostře kritizovat zacházení s občany EU v Británii. Odmítne ratifikovat jakoukoliv dohodu, která nebude obsahovat irskou podmínku a ustanovení, která zaváží Británii, aby po brexitu dodržovat evropské normy.



Tyto podmínky jsou součástí rezoluce, o níž bude Evropský parlament hlasovat příští týden. Rezoluce obsahuje celou řadu znepokojení ohledně chování vlády Borise Johnsona. Evropský parlament má právo vetovat jakoukoliv dohodu, kterou EU uzavře s Británií.



Rezoluce znovu zdůrazňuje stížnost EU, že britská vláda "trvá na odstranění irské podmínky, ale nenavrhla žádnou právně uskutečnitelnou variantu, která by ji mohla nahradit".EU je ochotna přijmout irskou podmínku, která by se týkala jen Severního Irska, tedy regulační hranice by byla mezi irským ostrovem a hlavním britským ostrovem. Bez irské podmínky však žádnou dohodu neschválí.Britská vláda Borise Johnsona usiluje o zrušení regulačních sociálních, spotřebitelských, ekologických a hygienických předpisů Evropské unie ve snaze získat nad EU konkurenční výhodu. Evropský parlament zdůrazňuje, že v takovém případě nemůže být budoucí hospodářská spolupráce Británie s EU blízká.Nejostřeji však Evropský parlament kritizuje způsob, jímž současná britská vláda zachází s občany EU žijícími v Británii. Mezi aktivisty a europoslanci vyvolala vážné znepokojení skutečnost, že v Británii došlo k ostrému zvýšení počtu občanů EU, jimž bylo odmítnuto trvalé povolení k pobytu. V červenci dosáhlo 42 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE