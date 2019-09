Předseda francouzského Národního shromáždění a Macronův spojenec obviněn z realitních machinací

13. 9. 2019

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že stojí při svém blízkém spojenci Richardu Ferrandovi poté, co předseda parlamentu byl obviněn ze střetu zájmů kvůli smlouvě o pronájmu realit.

Podezření vůči Ferrandovi se poprvé objevila v roce 2017 a způsobila Macronovi bolení hlavy právě v okamžiku, kdy získal moc a slíbil obnovu francouzské politické třídy prorostlé korupcí.

Ferrand, který byl v prvním Macronově kabinetu jmenován ministrem, odstoupil, ale později se vrátil poté, co vyšetřovatelé případ uzavřeli s tím, že další šetření by bylo bezpředmětné.

Věc tím však neskončila. V roce 2018 protikorupční organizace na Ferranda podala další trestní oznámení, což si vynutilo obnovení případu. Ten se točí kolem prodeje realit, na němž se podílel zdravotnický fond kdysi řízený Ferrandem.

Ve čtvrtek úřady oznámily, že se rozhodly pokračovat ve vyšetřování a obvinily Ferranda ze střetu zájmů.

Macron reagoval prohlášením, podle nějž má Ferrand stále jeho "plnou důvěru".

Podezření proti Ferrandovi poprvé odhalil list Canard Enchainé v roce 2017. Podle něj v roce 2011 veřejný pojišťovací fond řízený Ferrandem v jeho rodné Bretani pronajal budovu od Ferrandovy manželky a souhlasil s provedením renovace, která měla navýšit cenu.

Sedmapadesátiletý Ferrand popírá, že by se něčeho dopustil. Podle něj jeho žena předložila fondu nejlepší nabídku a on do věci neměl co mluvit.

Obvinění vůči čtvrté nejdůležitější osobě ve Francii představuje pro Macrona ránu, protože vedl svou kampaň se slibem očistit politiku. Další prezidentův klíčový spojenec Francois Bayrou, předseda spojenecké strany MoDem, je vyšetřován kvůli podezření, jež se týká možných falešných pracovních míst v Evropském parlamentu.

Opoziční ultrapravicová strana Národní sdružení (dříve Národní fronta) je ovšem také vyšetřována kvůli obdobným podezřením.

Podrobnosti v angličtině: ZDE