Netanjahu se s Íránem přepočítal: Čína na Blízkém východě posiluje

12. 9. 2019

Tato ekonomická a finanční blokáda měla Írán srazit na kolena; měla za cíl vypudit Teherán z Iráku, Sýrie a Libanonu. Možná - jak někteří okolo Trumpa doufali - je cílem blokády svrhnout tamní režim a umést cestu k moci Lidovým mudžáhidům (MEK), o kterých se tvrdí, že mají styky s izraelskou zpravodajskou službou.

Namísto toho Trump s Netanjahuem dotlačili Írán přímo do čínské náruče. Peking v zemi investuje 400 miliard dolarů a v současnosti odebírá nejvíce íránské ropy. Čína podporuje Asadův režim a v Iráku investuje do ropného průmyslu. To tedy znamená, že Írán nemusí provádět žádný obrat v zahraniční politice.

Kdyby USA neodstoupily od jaderné dohody s Íránem (JCPOA), západní země jako Francie, Německo a Itálie by Írán zahrnuly investicemi a zbožím. Bližší integrace Íránu do americké a evropské ekonomické sféry by zvýšilo tamní prosperitu a podkopalo moc hardlinerů. Írán by také musel zmírnit některé své praktiky, aby mohl udržovat dobré vztahy se svými obchodními partnery.

Trump měl své vlastní důvody, proč odstoupil od JCPOA, kvůli níž se Írán vzdal 80 procent svého civilního jaderného programu. Nicméně podle reportéři Ronen Bergman a Mark Mazzetti strávil izraelský premiér asi 15 let lobbováním za americký útok proti Íránu. Totéž samozřejmě požadovali Saúdové a jestřábí křídlo Republikánské strany. Jenže izraelský politický establishment daleko větší vliv ve Washingtonu než Rijád.

Netanjahuův plán nakonec nevyšel. Pokud Čína v Íránu zakotví, může to nést výrazná bezpečnostní rizika (významné posílení íránských hardlinerů, možné rozmístění čínských jednotek v zemi apod.). Kdyby Írán zůstal v JCPOA, ještě více by se integroval se Západem a ještě více by byl otevřený západním tlaků. Netanjahu svou šanci promarnil.



