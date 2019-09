Boris Johnson Junckerovi: O odložení brexitu nepožádám

15. 9. 2019





Britský premiér Boris Johnson sdělil Bruselu, že na své pondělní schůzce s odcházejícím předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem bude konstatovat, že odmítne jednat podle nového zákona, který minulý týden schválil parlament, a odmítne požádat o odklad brexitu za datum 31. října, a to i v případě, že nebude dosažena žádná dohoda. Johnson se chystá sdělit Junckerovi, že je na EU, aby se snažila dosáhnout dohody o brexitu.



Je to asi jako když blázen vám tvrdí, že se před vašima očima zastřelí, pokud s ním neskočíte z útesu. Johnson od Evropské unie požaduje likvidaci Evropského trhu odstraněním regulačních bariér pro Británii a udržením otevřené hranice s Evropskou unií v Irsku.











- Dva brexitérští ministři v Johnsonově vládě, Stephen Barclay a Priti Patel, tvrdili v neděli dopoledne v televizi, že se Johnsonova vláda snaží dosáhnout dohody o brexitu návrhem, že Severní Irsko by se do určité míry odlišovalo svými předpisy od hlavního britského ostrova a bylo by blíže regulačnímu systému Evropské unie než hlavní britský ostrov. ZD





Westminster voting intention:



CON: 28% (-2)

LAB: 27% (-2)

LDEM: 20% (+3)

BREX: 13% (-)

GRN: 5% (+1)



via @ComRes

Chgs. w/ 08 Sep — Britain Elects (@britainelects) September 14, 2019

Westminster voting intention:



CON: 37% (+2)

LAB: 25% (-)

LDEM: 16% (-1)

BREX: 13% (-)

GRN: 2% (-1)



via @OpiniumResearch, fieldwork this week

Chgs. w/ 06 Sep — Britain Elects (@britainelects) September 14, 2019

Keir Starmer, mluvčí Labouristické strany pro brexit, konstatoval, že by si Johnson měl dobře rozmyslet, zda skutečně hodlá jednat protizákonně. "Pokud se Johnson rozhodne porušit zákon, důsledky budou vážné," zdůraznil. "Parlament uvalil na Borise Johnsona robustní právní povinnosti zajistit odklad brexitu a zabránit divokému brexitu koncem října. Pokud si premiér myslí, že parlament zůstane v nečinnosti, zatímco on porušuje zákon, tak to se hodně plete."Johnsonův pokus prezentovat situaci jako konflikt mezi vzpurnými poslanci v parlamentu a 52 procenty britských voličů, kteří hlasovali pro brexit, zřejmě skončí vážným konfliktem u soudů. ZDE - David Cameron: "Johnson je lhář, který podpořil brexitéry jen proto, aby napomohl své kariéře." Ve svých nových memoárech bývalý britský premiér David Cameron ostře kritizuje brexitéry Borise Johnsona jako lháře a jeho kolegu Michaela Govea "pěnou poskvrněného faragistu" jeho hlavní vlastností byla neloajalita. Ve své autobiografii Johnson obviňuje Johnsona, že zahájil rasistickou volební kampaň, v níž před referendem o brexitu strašil, že Turecko bude přijato do EU a že do Británie přijdou miliony Turků. ZDE - Další nedávný ministr z konzervativní vlády, náměstek ministra školství pro univerzity ve vládě Theresy Mayové, Sam Gyimah, odešel z Konzervativní strany a přešel k liberálmním demokratům. Do této strany už přešlo kvůli neshodám ohledně brexitu 6 poslanců z Konzervativní i z Labouristické strany, takže jejich počet stoupl ze 12 na 18. Liberální demokraté chtějí prosazovat podle svého volebního programu zrušení brexitu bez jakéhokoliv dalšího referenda. ZDE - Navzdory chaosu v britské politice během minulého týdne stoupla volební podpora Konzervativní strany pod vedením Borise Johnsona na 37 procent, s náskokem proti labouristům 12 procent. Labouristé prý mají 25 procent. Podle listu Guardian/Observer, který si objednal tento průzkum veřejného mínění, podpora Borise Johnsona mezi stoupenci brexitu sílí. ZDE Jenže z jiného průzkumu veřejného mínění provedeného v tutéž dobu vyplývá, že konzervativci mají nyní nad labouristy náskok jen 1 procento: