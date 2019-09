Američtí voliči odmítají, co jim Trump vnucuje

10. 9. 2019



Donald Trump zdědil více než 400 milionů dolarů od svého otce a investoval to do celé řady podniků, které zkrachovaly. Trump je zřejmě jediným člověkem na světě, který nedokáže vydělávat na biftecích, na vodce či na hazardních hrách. Bývalo by bylo lepší, kdyby své peníze dal na úrok do spořitelny, píše Max Boot v deníku Washington Post.



Nyní přinesl Trump svůj obrácený dotek krále Midase do politiky. Navzdory kvetoucí americké ekonomice je Trump jediným prezidentem v historii, který nikdy nezískal padesátiprocentní volební podporu. Zdědil Kongres ovládaný Republikány a v prvních volbách uprostřed svého funkčního období přišel o kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. Není to jen Trump, kdo je nepopulární. I jeho názory jsou nepopulární. Ve skoro všech politických tématech odmítají Spojené státy Trumpovy nesmysly.







Trump se neustále vychloubá tím, jak si americká ekonomika "vede fantasticky". Avšak v nedávném průzkumu veřejného mínění firmy Quinnipiac vyjádřilo více Američanů názor, že se americká ekonomika "zhoršuje" (37 procent) než že se zlepšuje (31 procent).



Trump odmítá jakékoliv pokusy posílit zákony proti vlastnictví střelných zbraní, avšak podle průzkumu firmy Gallup dosáhla podpora pro přísnější zákony o vlastnictví střelných zbraní 61 procent a je nejvyšší za celé poslední čtvrtstoletí.



Trump ignoruje globální oteplování a ochranu životního prostředí. Avšak podle Pew Research Center je ochrana životního prostředí (56 procent) a boj proti globálnímu oteplování (44 procent) nejvyšší prioritou.



Trump je fanatický národovec a boj proti imigraci je hlavním tématem jeho vlády, avšak Pew zjišťuje, že 62 procent Američanů zastává názor, že imigrace Spojené státy posiluje. Jen 28 procent Američanů si myslí, že imigranti jsou břemenem.



Trump je izolacionista, ale průzkum Chicago Council on Global Affairs zjišťuje, že 69 procent Američanů zastává názor, že Spojené státy by měly hrát ve světové politice aktivní roli. Trump považuje NATO za plýtvání penězi, avšak 73 procent Američanů zastává názor, že NATO je klíčově důležité pro bezpečnost USA.



Americká veřejnost také odmítá Trumpovo ochranářství. Překvapujících 87 procent Američanů nyní považuje mezinárodní obchod za důležitý pro americkou ekonomiku. Drtivá většina Američanů podporuje americký obchod s Německem (87 procent), s Japonskem (87 procent) a s Mexikem (83 procent). 74 procent Američanů podporuje obchod s Čínou - navzdory, nebo právě kvůli Trumpově obchodní válce.



Americká veřejnost také odmítá Trumpův postoj vůči imigraci. 81 procent Američanů chce, aby nezdokumentovaní migranti v USA dostali americké občanství. 51 procent požaduje, aby USA podnikaly podstatné kroky proti globálnímu oteplování, i kdyby to mělo stát velké peníze.



Ovšem za pomoci průmyslového komplexu konzervativních médií se Trump pokouší vymývat mozky Republikánům. Procento Republikánů, kteří považují imigraci za hrozbu, stouplo od roku 2016 z 67 procent na nynějších 78 procent, procento Republikánů, kteří považují Čínu za hrozbu, stouplo od roku 2017 ze 41 procent na 54 procent. Jen 23 procent Republikánů považuje globální oteplování za hrozbu.



Jenže Republikánů je v USA jen 27 procent, procento stoupá na 40 procent, pokud přičteme nezávislé občany, kteří se k Republikánům přiklánějí. Většinu USA Donald Trump a jeho odporné názory odpuzují.



