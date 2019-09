Kdo zvítězí v nové studené válce?

11. 9. 2019

Příliš mnoho lidí na Západě dnes zapomíná, že první studená válka byla soubojem myšlenek. Místo toho předpokládají, že se vše točilo kolem ekonomiky, píše ruský sociolog a komentátor Igor Ejdman. A proto nevidí, že nová studená válka je také válkou myšlenek, která bude vyhrána nebo prohrána na tomto základě, nikoliv jako prostý výsledek odlišných produkčních údajů.

V první studené válce sovětský kasárenský kolektivismus čelil západnímu kultu individuálních práv a svobod. Souboj o "srdce a mysli" probíhal na Západě i na Východě.

Nová studená válka je také odsouzena k tomu stát se válkou ideologickou. Na straně Západu se nachází celý souhrn evropských humanistických hodnot. Kreml nicméně svou zbraň změnil: Nyní už nepracuje s komunismem, ale s rozdělováním, chaosem a nenávistí, které šíří s pomocí různých ultrapravicových, ultralevicových, xenofobních a konspiračních sdělení.

Nicméně tentokrát není Západ zatím připraven aktivně čelit ideologickému útoku z Východu, nebo dokonce provádět agresívní politiku v informační a ideologické sféře. Pokud západní politici otevřeně označili SSSR za říši zla, nyní se obávají učinit totéž, aby neurazili Putinovo Rusko.

To je dnes považováno za politicky nekorektní, ačkoliv skutečné vysvětlení spočívá jinde. Ruská oligarchie je dnes dobře integrována do světové obchodní elity. Už nejde o komunistické lídry, ale výhodné a sociálně blízké partnery. A to vede ke "kapitulantským" postojům a krokům západních lídrů, kteří to ospravedlňují vzestupem Číny.

Evropští lídři však jaksi zapomněli, že síla Západu nespočívá jen v ekonomice, ale především v myšlenkách - ve svobodě, lidských právech a humanismu. Evropa a Západ nejsou dokonalí, ale po velmi dlouhou dobu představovali základního šiřitele svobody a demokracie.

Kromě toho, že se kolaborantství ohání Čínou, západní elity pokrytecky vyjadřují "obavy ohledně obyvatel Ruska", ale zdá se, že zcela ignorují fakt, že zájmy obyvatelstva a autoritářských mocností jsou často navzájem v konfliktu.

Současní vládci Ruska jsou nepřáteli Západu. Neskrývají to a dokonce to veřejně prohlašují. Avšak v Rusku a dalších autoritářských zemích sílí hnutí za svobodu, které je přirozeným spojencem evropské civilizace proti autoritářství.

Existují jen dva možné výsledky nové studené války: Buď Putinův režim padne a Rusko se vrátí k westernizaci, nebo Kreml dokáže destabilizovat a oslabit demokratické státy a změnit jejich instituce tak, aby odpovídaly jeho potřebám a zájmům.

Jedině spolupráce lidí celého světa orientovaných na evropské hodnoty dokáže ubránit demokracii.

Podrobnosti v ruštině: ZDE