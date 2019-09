Thomas Piketty: Každý občan by v 25 letech měl dostat kapitálovou investici 120 000 euro

10. 9. 2019





Šest let poté, co se stal po vydání své knihy o koncentraci bohatství, Kapitál v 21. století, jíž se v roce 2013 prodaly 2 miliony výtisků, Thomas Piketty celebritou, vydává novou knihu, Kapitál a ideologie, kde dál rozvíjí svá témata ze své předchozí publikace.



Pikettyho nová kniha má 1232 stran. Autor v ní zkoumá ideje, které během staletí ospravedlňovaly nerovnost, kritizuje neefektivitu tradičních levicových i pravicových stran a přináší řešení jak přerozdělovat bohatství. Argumentuje také jak učinit ekonomiky férovější. Kniha vychází ve Francii ve čtvrtek, anglický překlad vyjde až příští rok v březnu.



Piketty v knize navrhuje, že zaměstnanci podniků by měli mít právo obsadit až 50 procent křesel v jejich správních radách, že hlasovací právo i těch největších akcionářů by mělo být omezeno na 10 procent. Prosazuje daleko větší zdanění nemovitostí, až 90 procent pro velké latifundie. Každý občan by po dosažení věku 25 let měl obdržet kapitálovou investici 120 000 euro. Měla by být zavedena individualizovaná uhlíková daň, kterou by vypočítávala osobní karta, která by sledovala, do jaké míry každý občan přispívá ke globálnímu oteplování.Pikettyho práce je však zatím daleko populárnější u čtenářů než u vlád. Keynesova kniha z roku 1936 Všeobecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz se stala základem pro politiku plné zaměstnanosti pro většinu vlád po druhé světové válce, avšak Pikettyho požadavek, aby byla zavedena globální daň z majetku ve snaze odstranit nerovnost, vlády ignorují.Podrobnosti v angličtině ZDE