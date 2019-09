Milan Kohout dokáže rozzuřit nejen Čechy, ale i Američany

5. 9. 2019 / Milan Kohout

Nesnášenlivost protikladných táborů v Americe se vyhrocuje do extrémů a to, co tím nejvíce trpí, je princip svobody slova. Princip, který je snad jedinou preventivní zbraní, aby se z obou táborů nestaly soupeřící fašistické hordy, píše Milan Kohout z Bostonu.





Proto jsem tentokrát nechtěl stát na žádné straně a jen jsem přišel obhajovat svobodu slova.





Když jsem rozbalil transparent s nápisem "Svoboda slova pro obě strany", tak mě "politicky korektní" vášnivci okamžitě napadli a řvali cosi o tom, že protikladná strana nemá právo na svobodu slova.





Boston je dle následující studie nejnesnášenlivější město v USA. A přitom je také městem, kde jsou nejvyšší nájmy a ceny nemovitostí v celé zemi.







Něco tady na "levicové" politické korektnosti nehraje!





Viz obě statistiky:









Dear comrades





Yesterday, the so-called “Straight Pride Parade” marched thought the Boston streets.





In this performance, I decided not to take any sides and I went there only to express my support for freedom of speech which is melting under our eyes like the glaciers under global warming. The warming caused by the “politically correct” fascism.





Of course, when I unrolled my banner “Freedom of Speech for Both Sides” I was immediately attacked by the counter-demonstrators and one of them tore my sign from my hands and threw it on the ground while yelling at me: “What they do has nothing to do with freedom of speech”.







It looks like fascism is growing on both sides but today fascism was felt more from the crowd of the counter-demonstrators.











K tomu: