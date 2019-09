Rádio Svobodná Evropa má znovu začít vysílat v maďarštině

8. 9. 2019

This is sad news and would be absolute embarrassment for EU. The "Community of Values" allows undemocratic regime within its midst, (indirectly) subsidizing Orbán's massive propaganda machine, as Hungarians have to rely on US for independent information. https://t.co/V9rr5nIRLr — ©️as Mudde (@CasMudde) September 7, 2019





Úkolem Rádia Svobodná Evropa je přinášet nezávislé zpravodajství, i když s prozápadním úhlem pohledu, do míst, "kde je svobodný tisk zakázán anebo plně neexistuje".Obnovení maďarského vysílání RSE lze interpretovat jako políček postoji Donalda Trumpa, který se s Viktorem Orbánem přátelí.V dnešní době ovládají Orbánovi spojenci veřejná média v Maďarsku i většinu tamějších privátních médií. Vytvořili provládní mediální konglomerát, který šíří hate speech, politiku etnického národovectví a konspirační teorie. Zneužívá antisemitských postojů a extremistické rétoriky ve snaze posílit podporu vlády Viktora Orbána, píše New York Times.Americký velvyslanec v Budapešti, David Cornstein, klenotník v penzi z New Yorku a osobní přítel Donalda Trumpa, bagatelizoval možnost obnovení maďarského vysílání RSE. Požaduje ujištění od amerického Úřadu pro vysílání, že se nová maďarská stanice nebude zaměřovat na záporné zpravodajství o maďarské vládě a nebude v maďarsku provádět investigativní novinářskou práci, která by ochromila jeho práci velvyslance.Americký Zákon o zahraničním vysílání však zakazuje americkým vládním činitelům, včetně Cornsteina, zasahovat do redakční politiky stanice Rádio Svobodná Evropa.Maďarsko ale není jedinou zemí ve středovýchodní Evropě, která má zásadní problémy. Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko patří k nejzkorumpovanějším zemím v Evropské unii, podle Indexu vnímání korupce zveřejňovaného organizací Transparency International. Rozhlasová stanice Svobodná Evropa letos obnovila své vysílání do Bulharska a do Rumunska, poté, co je zrušila v letech 2004 a 2008.Peter Kreko, ředitel budapešťské organizace Politický kapitál, upozorňuje, že Orbán vytvořil centralizovanou strukturu maďarských médií podle ruského vzoru. Provládní maďarská média přejímají většinu narativů šířených kremelskými médii Sputnik News a televizí RT. Neustále šíří bludy o pokračujícím úpadku Západu v důsledku masové migrace, multikulturalismu a ultraliberalismu. "Orbánova strategie vůči školství, médiím a nevládním organizacím je otevřeně inspirována Putinovou politikou," konstatuje Kreko.Podobně jako Kreml, i Orbánovi spojenci šíří putinovský model médií do zahraničí, investují do médií v Británii, v Rumunsku, ve Slovinsku a v Severní Makedonii.Výbor Sněmovny reprezentantů pro nákup doporučil letos obnovení vysílání Svobodné Evropy ve středovýchodní Evropě s cílem bojovat proti kremelské propagandě a proti korupci.Americký Kongres nyní dobře ví, že je ohrožena demokracie a zákonnost v zemích, jako je Maďarsko a Polsko," konstatoval Dalibor Roháč, výzkumník v American Enterprise Institute.Podrobnosti v angličtině ZDEhttps://www.nytimes.com/2019/09/06/world/europe/radio-free-europe-hungary-orban.html