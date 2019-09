O dvou či třech pirátských stranách v ČR

6. 9. 2019 / Boris Cvek

Podle dat Michala Škopa, získaných pomocí „metody ekologické inference“, volební úspěch pirátů ve sněmovních volbách v roce 2017 byl podložen poměrně masivním přísunem voličů pravice: 140 tisíc od TOP09, 70 tisíc od ODS – a pokud jde o 60 tisíc voličů od Ano, i o těch se lze domnívat, že to byli ti pravicovější.

Je zajímavé, že piráti nezískali prakticky žádného voliče ČSSD. Naopak voliči ČSSD (360 tisíc) a KSČM (200 tisíc) se masově, a to už na jaře 2017, přesunuli k Ano. Je proto také jasné, že Andrej Babiš musí myslet na to, aby si tyto voliče udržel. Nad tím by měl dumat každý, kdo chce rozumět Babišově politické strategii. Nikdo z pravicových voličů se k Ano už nejspíše nevrátí. A kdo ví, jak by to dopadlo s těmi levicovými, kdyby ODS přistoupila po sněmovních volbách na Babišovu nabídku vytvoření vládní koalice (já jsem tehdy trval na tom, že ČSSD má Babiše nechat ODS, že má tvrdě trvat na tom, že levice s miliardářem vládnout nebude… možná by dnes při takovém scénáři měla ČSSD 30% v průzkumech).

Ať tak či onak, dnes je Babiš pro své voliče jedinou relevantní „protipravicovou“ silou – a pokud mu někdo tuto roli autenticky nevezme a nebude se jeho voličům jevit jako silnější a schopnější ji naplnit, tak to tak zůstane. Jiná otázka je dění na pravici.

Má smysl, aby se pravicové strany pokusily lákat své bývalé voliče, kteří jsou nyní u pirátů, zpátky? Může se jim to podařit? U ODS mi připadá celkem jasné, že se vydala směrem, který se např. ve vztahu k EU zásadně liší od pirátů. Kdo jednou přešel k pirátům, těžko se vrátí k ODS. Naopak TOP09 se v podobě kandidátky na šéfa této strany Pekarové Adamové tváří stále více, zdá se mi, pirátsky. Je to jakýsi pokus, podle mého soudu, jak udělat na politické mapě ČR dvě pirátské strany: jednu bez Kalouska, ba proti Kalouskovi s celou jeho minulostí a „konzervativními postoji“, a druhou s Kalouskem. Nebylo by ale pak lepší v zájmu boje proti Babišovi vyzvat všechny liberální voliče TOP09, aby šli rovnou volit piráty?

Z hlediska DHondtovy metody, podle níž se u nás rozdělují mandáty ve Sněmovně, určitě ano. 15% + 5% je méně mandátů než 20%, nemluvě o variantě 15% + 4% - nebo o variantě 15% + 4% + 4%. To už zahrnuji do úvahy i STAN. STAN je ostatně opět jakousi pirátskou stranou bez Kalouska, ale s mnohem menší šancí dostat se do Sněmovny než piráti. Nebylo by lepší zrušit STAN a TOP09 a dostat co nejvíce jejich voličů k pirátům? Pokud chcete porazit Babiše, tak určitě ano. A koho by volili „konzervativní voliči“ TOP09 (a možná je takových voličů pár také u STAN)? ODS? KDU-ČSL? Trikoloru? To je asi celkem jedno.







Voličské přesuny ve sněmovních volbách 2017 podle analýzy Michal Škopa, poučné čtení… stojí za to produmat nad tím pár večerů