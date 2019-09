Další blábol Borise Johnsona, tentokrát v severní Anglii: "Budu raději ležet mrtvý v příkopě, než abych požádal o odložení brexitu"

6. 9. 2019

Ve čtvrtek řekl Boris Johnson v kontroverzním vystoupení, které si předem nenapsal (takže se mu nedalo říct projev, byl to nesouvislý blábol), že by raději ležel "mrtvý v příkopě", než aby odložil brexit za datum 31. října 2019.Ve svém nesouvislém projevu se Johnson zapřísáhl, že nepojede do Bruselu a nepožádá tam o další odložení brexitu, přestože ho k tomu zřejmě donutí Dolní sněmovna. Raději bych ležel mrtvý v příkopě, řekl.

The most striking thing about the fainting police officer - is that Boris Johnson does nothing to help her. He chuckles. He continues. He doesn't help. https://t.co/PSL8CfK7M8

"You should be in Brussels, you're in Morley" Boris Johnson was challenged by a passer-by moments after he arrived in the West Yorkshire town [Tap to expand] https://t.co/fgEOcKNyQ7 pic.twitter.com/RZzZVeIrRh

Boris Johnson delivers a speech on the day his brother quits as an MP and minister https://t.co/htjuHBdJay

Boris Johnson delivers a speech on the day his brother quits as an MP and minister https://t.co/htjuHBdJay — Channel 4 News (@Channel4News) September 5, 2019

Nedlouho předtím se dostal Johnson do trapné situace, když se vydal na procházku mezi občany v severoanglických městech Leeds a Wakefield, jeden muž mu potřásl rukou, usmál se a jemně mu řekl: "Prosím, opustťe mé město." Johnson na to odpověděl. "Opustím. Velmi brzo." Jiný muž mu řekl, že tam nemá co dělat, že má být v Bruselu a jednat o brexitu:







"You should be in Brussels, you're in Morley"



Boris Johnson was challenged by a passer-by moments after he arrived in the West Yorkshire town



[Tap to expand] https://t.co/fgEOcKNyQ7 pic.twitter.com/RZzZVeIrRh — BBC Politics (@BBCPolitics) September 6, 2019



Neujasnil však, zda odstoupí z premiérské funkce, pokud mu zůstane jen ta jediná možnost zažádat o odložení brexitu. "Já prostě... Já opravdu potřebuju... EU stojí miliardu liber měsíčně, není to absolutně k ničemu. Proč to dál odkládat?" řekl.Jeden komentátor napsal na Twitteru, že to vystoupení v Yorkshiru nebylo ani tak Boris Johnson jako Boris Jelcin.Jo Johnson, Borisův mladší bratr, náměstek ministra školství pro univerzity, ve čtvrtek odstoupil a zcela odchází z politiky, protože nemůže souhlasit s brexitem, to, co dělá Boris Johnson, není ve státním zájmu Velké Británie. Na to reagoval v Yorkshiru Boris Johnson také nesouvisle. Poděkoval mu za jeho práci a řekl, že jeho bratr je "fantastickej chlap".Když Johnson začal mluvit, aby zdůraznil, že jeho vláda chce nově investovat do policie a naverbovat nových 20 000 policistů (stále to nepřivede stav policistů v Británii na takový počet, jaký byl před škrty Konzervativní strany), neohrabaně se pokusil citovat oficiální policejní varování ("Všechno to, co řeknete, může být použito u soudu jako důkaz" - to čteme v detektivkách, ale Johnson to nedal dohromady). Nikdo mu s tím nepomohl, když se obrátil na přítomné policisty, a pak Johnson ztratil nit.Poslanci pak kritizovali, že Johnson svým stranicko-politickým vystoupením před řadami policistů policii zpolitizoval. Stejně se vyjádřila i britská Policejní federace. "Jsem překvapen, že policisté byli použiti jako štafáž pro tento stranicko-politický projev," řekl John Apter, celostátní předseda Policejní federace Anglie a Walesu. Policejní komisař ze Západního Yorkshiru Mark Burns-Williamson požadoval, aby se Johnson omluvil. "Zneužít policistů jako štafáže pro politický projev bylo nevhodné a policisté neměli být postaveni do takové situace. Proměnilo se to v blábol o brexitu, o opozici a o možných všeobecných volbách. V žádném případě neměli být policisté pro takový projev pozadím."V pondělí se chce Boris Johnson v parlamentě znovu pokusit o to přesvědčit poslance, aby schválili předčasné volby na 15. října 2019. Potřebuje však k tomu dvoutřetinovou většinu a Labouristická strana mu nedůvěřuje, že by vyhlášení předvolební kampaně (kdy parlament nezasedá) Johnson nezneužil k prosazení divokého brexitu. Proto se zdá být pravděpodobným, že labouristé svolí s volbami až po 31. říjnu.Podrobnosti v angličtině ZDE