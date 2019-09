O Koněvově soše v Guardianu

2. 9. 2019 / Jan Čulík

Občasný pražský reportér deníkua týdeníkuRobert Tait má v těchto dnech plné ruce práce. V neděli publikoval v týdeníkučlánek o bitkách ohledně pomníku maršála Ivana Koněva v pražských Dejvicích. Informoval, že se pomník komunální úřad v Praze 6 rozhodl zakrýt plachtou, protože kdo ho má pořád čistit od barvy.Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář musel dostat od pátku policejní ochranu poté, co se stal terčem výhrůžek emaily, na sociálních sítích a esemeskami. Hledají ho, aby ho zmlátili.Podrobnosti v angličtině ZDE Koněvova socha je samozřejmě urážlivá, protože je z roku 1979 - není to autentické vyjádření vděčnosti za (teoretickou) pomoc při osvobozování Prahy z roku 1945 či 1946 - je to pokrytecký, kariéristický, ideologický čin z normalizačního období, kdy nikdo žádnou vděčnost za osvobození Prahy - po 34 letech - náhle nepocítil. Stavba pomníku byl doprdelistický čin normalizačních kolaborantů a pomník tedy nemá žádný autentický význam.Nicméně tak úplně nesouhlasím s Ivo Bystřičanem. Dovolte mi poznamenat poněkud ironicky:Je to opravdu důležité. Žádné jiné problémy v ČR neexistují. 10 procent národa není v dluhovém otroctví. Školy nejsou blbé. Na robotizaci je ČR dokonale připravena, není třeba dělat nic. ČR nemá problémy se suchem a globální otepování je lež. Ať žijí řešitelé pomníku Koněv!