To je takový transparentní postup, když se nad obří zakázkou scházejí dva oligarchové...

Diskuse s předsedou vlády Andrejem Babišem o vstupu dalšího mobilního operátora na český trh

2. 9. 2019 / Jiří Hlavenka

Tohle mně přijde už naprosto neuvěřitelné. V ČR se chystá čtvrtý telco operátor, protože víme, jak tuhé konkurenční boje spolu svádějí ti tři, ve prospěch nás, koncových zákazníků. To je radost sledovat. Takže se mají dražit frekvence na nového operátora, začátkem příštího roku. A teď pozor. "Sazka a ministerstvo (!)" přišli s nápadem, že se cena dražených kmitočtů sníží na polovinu, tedy udělí se dáreček v hodnotě mnoha miliard korun ze státního. Za dohodou stojí schůzka Andreje Babiše s Karlem Komárkem (majitel Sazky); prostě dva majitelé soukromých impérií se sešli, nejspíš někde v Průhonicích, a "domluvili se". Takhle se u nás řídí stát: sejde se oligarcha s oligarchou, z nichž jeden je současně omylem přírody premiér země. Sejdou se utajeně, žádné regulérní, protokolární jednání na vládě za účasti ministra či náměstka, se zápisem. A udělají deal. Za státní peníze. To se snad neděje ani v Tatarstánu - "Sazka a ministerstvo přišli s nápadem snížit cenu pro Sazku na polovinu". Oni už jsou úplně bez studu; uchvácení státu privátem před zraky všech. (Zdroj informací: Forbes, HN, za jejich přesnost samozřejmě nemohu ručit).

Reakce předsedy vlády na můj včerejší post a následný můj komentář na jeho Facebooku.

Andrej Babiš:

"Ten tenhle naprostý nesmysl od pana Jiřího Hlavenky mě dost vytočil. Mám pocit, že tady někdo snad musel zešílet. K ŽÁDNÉ koordinaci s ŽÁDNOU společností v souvislosti s dražbou kmitočtů nedochází. Je to naprostý nesmysl, srovnatelný se šířením poplašných zpráv. Skoro mi to přijde jako účelové torpédování snahy státu dosáhnout díky této aukci dalších výrazných změn na trhu mobilních služeb a snížit ceny za data. Cílem aukce je přilákat další operátory a rozbít oligopol, který zde současní hráči vytvořili. Důležitější, než příjem do rozpočtu je přece vytvořit zdravou konkurenci. Že se to současným operátorům nelíbí, je jasné, dělají maximum pro to, aby příchodu nového hráče zabránili a využívají k tomu všechno, co jde. A že za dohodou stojí slovy pana Hlavenky “schůzka Andreje Babiše s Karlem Komárkem (majitel Sazky)”? To samozřejmě tvrdě odmítám."