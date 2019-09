Koněv jako katalyzátor nevyřešených českých historických kontroverzí

Jsem za tu vyhrocenou debatu o Koněvovi rád,. Odráží totiž, jak málo jsme se bavili o našem vztahu k Němcům a našich rolích ve válce, o našich fázích vztahu a jednání vůči Sovětům i Rusům, a naší roli v dramatu dějin. Kanalizuje se to nad jedním pomníkem, a byť to má čapkovské kontury - jedni přijdou a pomalují to, druzí to zase smyjí, radnice zahalí plachtou, tu zas někdo sundá - i tak ostrá debata nad konkrétním symbolem má smysl, pakliže dosud jsme kontroverzní stránky dějin nechávali být a názory jen bublaly pod povrchem. Není na tom nic opovrženíhodného.