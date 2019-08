Hnusné smlouvy s Hitlerem dělali mnozí

Takže, ano, tady je jedna hnusná smlouva s Hitlerem a to výročí si připomínáme, ale problém je v tom, že hnusné smlouvy s tim Hitlerem dělali mnozí. A vždy ta dohoda byla o tom, jak na úkor někoho se kšeftovalo s územím a vlivem (1934, 1938, 1939). Ale všichni známe jen tu jednu smlouvu. Poláci nám na základě svěho spojenectví s Hitlerem nejenže vzali Těšínsko, ale ještě 23.10.1938 v operaci Lom nám obsazovali Kysuce. Takže Posko bylo prokazatelně v období 26.1.1934 - 1.9.1939 spojencem Némecka. A teď otázka za sto bodov: Může nám ve světle logiky článku Polsko, faktický dočasný spojenec Hitlera radit? Mne prostě baví, jak si z těch dějin každý vybere to své. Paráda.

Nebo teď ta story, jak se Praha osvobodila sama. No jasně. Opět jako idiot se ptám: A proč jsme se tedy, drazí, neosvobodili v roce 1942, 43 či 44? No, protože to nešlo, milé děti. Protože by nás Němci rozdrtili. Nejprve totiž museli jacísi spojenci se dostat až do blízké vzdálenosti k Praze. A to jaksi nešlo bez té armády, kterou dnes pohrdáme.

Jsme prostě dětinští. Misto toho, abychom chlapsky přiznali, že bohužel ten sovětský válečný stroj nás osvobodil od katastrofy a zničení, za což si ale vybral daň v podobě našeho naprostého podřizení a týrání, tak předstírame, že se to nestalo. Že v Praze lidi na Rusy nadšeně nemávali. Že tenkrát je lidi nemilovali. Milovali je. A osvobodili nás i Prahu a potom brutálně zneužili. Ale buďme dospěli, říkejme si pravdu.

Koněva by už nikdo neřešil. Kolem té sochy jsem pravidelně léta chodil a všichni ji měli na háku. V podstatě se nevědělo, kdo to je. Mládež to neví vůbec. Prostě upadal do zapomněni. A my to rozviřujeme, budíme mrtvoly. Kdo kdy kde a co dělal. Jsme na Rusko tak ostří, že vylijeme barvu. Naší mistři gest.

Napíšeme ostrý článek. No já myslím, že Rusové, když to viděli, tak kapitulovali.

Rusko není naše civilizace, nic nám nepřinese, ale naše hysterizace ukazuje naši slabost. Máme proti Rusku zbrojit a být připraveni k obraně. Ale to hlavní, co potřebujeme proti Rusku, pořádně neděláme, miláčkové! Lepší jsou naše nové pověsti české. Jak jsme se osvobodili! Gesta a řeči, v tom jsme mistři.

Já si tyto blbé kecy mohu dovolit, protože jsem rozhodně pro zadržování Ruska dělal objektivně více než autor článku. O tom nepochybuji.

Buďme dospělí.