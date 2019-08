Děti ze středovýchodní Evropy jsou v britských školách obětí xenofobní šikany

22. 8. 2019





Od referenda o brexitu jsou školáci ze střední a východní Evropy v britských školách terčem intenzivního rasismu a xenofobie. Učitelé nejsou schopni je hájit a někteří učitelé se na rasistických a xenofobních útocích sami podílejí, vyplývá z výzkumu.



Studie z University of Strathclyde zjistila, že 77 procent dotazovaných žáků svědčilo o tom, že byli terčem rasismu, xenofobie či zastrašování, i když jsou tyto útoky často kamuflovány jako "škádlení". 49 procent žáků svědčí o tom, že útoky jsou od referenda o brexitu v roce 2016 častější.

Žáci sdělili výzkumníkům, že jsou v ulicích a ve veřejné dopravě terčem verbálních útoků. Dochází také k fyzickým útokům, k těm většinou ve škole. Někteří žáci obvinili učitele, že takové incidenty ignorují. Někteří učitelé se dokonce smějí a připojují se k útokům.Daniela Sime, autorka této zprávy, která ve čtvrtek o této věci přednáší na konferenci Evropské asociace sociologů v Manchesteru, konstatuje, že xenofobní a rasistické útoky a jejich tolerance učiteli záporně ovlivňují mentální stav žáků a jejich pocit, že patří do Británie."Role učitelů, kteří často jen pasivně stojí stranou a nezasahují, nebo v některých případech se sami stávají pachateli, je nesmírně významnou součástí každodenních zážitků mladých lidí ohledně toho, jak jsou marginalizováni," konstatovala. "V řadě případů nejenže se učitelé chovají diskriminačně, tím, že ignorují přítomnost Středoevropanů ve třídě, ale i rasisticky ve svých názorech, otevřeně vyjadřovaných v hodináchy, anebo ignorováním rasistických incidentů, jichž jsou svědky.""Mladí lidé svědčí o tom, že v drtivé většině případů si učitelům na rasistické útoky nestěžují, protože učitelé o nich vědí a nedělají proti kultuře rasismu a xenofobie nic."Vědci se dotazovali od října 2016 do května 2018 více než 1000 žáků ve věku od 12 do 18 let. Žáci byli většinou z Polska, z Rumunska a z Litvy a žili v Británii nejméně tři roky.Jeden žák řekl výzkumníkům: "V mé minulé škole někdo se xenofobně posmíval mé národnosti a pokusil se mi podpálit vlasy. Loni v mé dnešní škole za mnou chodila skupina žáků a skandovala 'UKIP'a že bych měl do prdele vypadnout do své vlastní země."Jiný řekl: "Zastrašovali mě od šesti let do dvanácti let. Házeli po mě kamením, šířili o mě hnusné pomluvy, kradli mi věci. Posmívali se mi a nadávali mi jen proto, že jsem Polák."Zvlášť znepokojující je neschopnost učitelů zasahovat a zabránit rasistické šikaně. "Dělají to i učitelé - můj učitel vždycky říká 'tak to udělejte pro poliského chlapce' - a všichni se smějí. Už jsem si na to zvykl.""Učitelé slyší rasistické a sexistické poznámky od žáků, ale ignorují je. Anebo se jim sami smějí. Děje se to častěji, než si myslíte," řekl další.Podrobnosti v angličtině ZDE