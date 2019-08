Italské Hnutí pěti hvězd usiluje o středolevicovou koalici

23. 8. 2019

Lídr vládního populistického Hnutí pěti hvězd Luigi Di Maio prohlásil, že po kolapsu koalice s ultrapravicovou Ligou Mattea Salviniho usiluje o solidní většinu se středolevicovou Demokratickou stranou, informuje Angela Giuffridová.

"Nenecháme loď potopit, nebo za to Italové zaplatí," prohlásil Di Maio po jednání s prezidentem Sergiem Mattarellou.

Mattarella se sešel s lídry hlavních italských stran, aby zjistil, zda lze vytvořit alternativní vládu poté, co odstupující premiér Giuseppe Conte ukončil koalici mezi Hnutím pěti hvězd a Ligou. Aliance byla křehká již od okamžiku, kdy se v červnu 2018 ujala moci.

Kolaps počátkem srpna zapříčinil lídr Ligy Matteo Salvini usilující o nové volby, v nichž by využil rostoucí popularity své strany.

Salvini, který se obává dopadu středolevicové aliance na své volební naděje, po jednání s Mattarellou vypadal, jako by zařazoval zpátečku. Řekl, že si stále přeje volby, ale že Liga může také pokračovat ve stávající vládě.

Hnutí pěti hvězd a Demokratická strana, jejichž případné spojení Salvini denuncuje coby "návrat staré politiky", usilují o program, který by umožnil vládě fungovat do řádných voleb v roce 2023.

Lídr demokratů Nicola Zingaretti, který se do středy koaličním jednáním bránil, nastínil pět klíčových podmínek pro vstup své strany do vlády. Zahrnují změnu politiky řízení migrace, závazek zůstat v EU, více investic, změny v sociální a ekonomické politice a soustředění na udržitelný rozvoj.

Zingaretti sdělil novinářům po jednání s Mattarellou, že je ochoten vládnout s Hnutím pěti hvězd, ale ne za každou cenu.

"Potřebujeme vládu bodu obratu, alternativu k pravicovým stranám, s novým, solidním programem, pořádnou parlamentní základnu, která obnoví důvěru Italů," řekl. "Pokud tyto podmínky neexistují, přirozeným výsledkem krize jsou předčasné volby, na něž je Demokratická strana připravena."

Mattarella může poskytnout stranám několik dalších dní k jednání, pokud bude přesvědčen, že by mohly vytvořit silnou vládu. Musely by nominovat premiéra do pondělka.

Italská média hlásí, že Mattarella patrně vyvolá předčasné volby, pokud jednání o nové koalici nepovedou k dohodě.

Podrobnosti v angličtině: ZDE