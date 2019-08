Je načase uvalit na Brazílii mezinárodní embargo

24. 8. 2019 / Fabiano Golgo

Minulý týden vznikla v největším brazilském městě São Paulo v patnáct hodin odpoledne naprostá tma. Vyvolalo to docela pozdvižení: mnoho evangelikálských křesťanů se rozběhlo do svých kostelů. Usoudili, že začíná apokalypsa. Tmu způsobila obrovská zeď kouře, která pochází z požárů v Amazonii. Podle služby Copernicus Evropské unie, která sleduje globální oteplování, požáry vedly k jasnému nárůstu emisí kysličníku uhelnatého i kysličníku uhličitého, způsobujícího globální oteplování. Došlo k ohrožení lidského zdraví.

Brazilský Národní ústav pro výzkum vesmíru zveřejnil informaci, že letos došlo v Brazílii k 72 843 požárům. Je to ve srovnání s rokem 2018 zvýšení počtu požárů o 80 procent. Za to, že ústav tuto informaci zveřejnil, prezident Bolsonaro vyhodil jeho ředitele z funkce. Bolsonaro také zakázal zveřejňování jakýchkoliv dat týkajících se životního prostředí bez jeho předchozího souhlasu. Bolsonaro drasticky snížil rozpočet úřadu na ochranu životního prostředí, který nyní nemůže vynucovat žádná opatření, protože nemá personál ani dopravní prostředky jak se dostat do postižených oblastí. Vědomí, že je možno nyní v Brazílii zakládat požáry beztrestně, vedlo k tomu, že zemědělci a dřevorubci začali pálit obrovské množství pralesů s tím, že je za to nikdo nepotrestá. Bolsonaro sliboval ve své předvolební prezidentské kampani, že jedinečný deštný prales zprivatizuje a předá jej zemědělství a hornickému sektoru.





Takže Bolsonaro v podstatě ničí Amazonii a její původní obyvatelstvo. Avšak Amazonie by neměla být záležitostí pouze pro Brazílii a pro Brazilce. Amazonie je globálním dědictvím. Patří nám všem. Je životně důležitá - potřebujeme ji pro své přežití. Dovolit nějakému "caudillovi" (typickému latinsko-americkému machistickému populistovi), aby rozhodl o jejím osodu nedává žádný smysl. Brazílie dokazuje už desítky let, že není schopna amazonský prales uchránit před zničením. Je načase na Brazílii uvalit embargo.





Bolsonaro neustoupil před kritikou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kancléřky Angely Merkelové a kanadského premiéra Justina Trudeaua. Reagoval na ně v televizním projevu vysílaném v pátek večer (je to povinné vysílání, které musejí vysílat všechny rozhlasové a televizní stanice v Brazílii). Vzkázal zahraničním politikům, že Amazonie je vlastnictvím Brazílie a že se mají starat o své vlastní ekologické problémy."Náš dům hoří. Doslova. Amazonský deštný prales - plíce, které produkují 20 procent kyslíku naší planety - hoří," napsal na Twitteru Macron. Bolsonaro na to na Twitteru reagoval: "Lituji, že se Macron snaží vytloukat osobní politický kapitál z vnitřní brazilské záležitosti a z vnitřní záležitosti ostatních zemí Amazonie. Senzacionalistický tón, jehož použil, problém nijak neřeší."Letos v srpnu pozastavily Norsko a Německo své financování boje proti odlesňování Brazílie poté, co se zhrozily, když zjistily, jakým způsobem Bolsonaro tento projekt pozměnil. Tento brazilský armádní kapitán, který se nyní stal prezidentem, dal veřejně najevo, že chce exploatovat veškerá bohatství skrytá v amazonském pralese, tedy ložiska zlata, stříbra, drahých kamenů, nerostného bohatství, ropy, plynu i všeho ostatního, co leží pod pralesem a co by mohlo být použito k obohacení Brazílie.Bolsonaro má plány zrušit všechny tamější domorodé indiánské rezervace a přinutit domorodé indiány, aby se přizpůsobili městskému životu. Řekl otevřeně mnohokrát, že všichni indiáni by určitě s nadšením vlastnili automobily, televize a mobilní telefony. Většina Brazilců se směje a souhlasí. Současné požáry utvořily "kruh ohně" kolem domorodých území, včetně regionu Kayapó a asi 16 dalších kmenů, které žijí v domorodém parku Xingu. Mnoho lidí je přesvědčeno, že Bolsonaro tak prosazuje genocidu. Přežívá v současnosti už jen 300 kmenů a asi jen 900 000 domorodých indiánů.Je věcí našeho přežití, zda světové mocnosti naleznou způsob jak zasáhnout v Brazílii a předat správu amazonského deštného pralesa mezinárodnímu výboru odpovědných zemí. Bolsonaro tvrdí, že Brazílie nemá zdroje na boj proti amazonským požárům, nechť tedy ta země dovolí jiným zemím, aby tento problém vyřešily.