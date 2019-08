Tichý protest při zasedání uhelné komise: Jednejte hned, snižujte emise neprodleně, vzkazují občané i studenti

Tisková zpráva Rebelie proti vyhynutí - Extinction Rebellion

26. 8. 2019

V pondělí od 10:00 proběhl protest před budovou Úřadu vlády ČR. Přibližně stovka občanů zde upozornila na první zasedání Uhelné komise a její význam pro řešení globální klimatické krize. Za situace, kdy směřujeme ke katastrofickým hodnotám globálního oteplení, chtějí občané klidným protestem vyjádřit nedůvěru v to, že Uhelná komise dokáže navrhnout včasné řešení transformace naší energetiky. Složení komise budí obavy, že spíše než zájmy celé společnosti bude hájit zájmy uhelného byznysu (1). V komisi není zastoupen sektor obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, nejsou zde obce ohrožené těžbou a spalováním uhlí a z celkového počtu 19 míst byly ekologickým organizacím vyhrazena pouze dvě místa (2).

V prosinci uplynou 4 roky od přijetí Pařížské dohody, ale emise skleníkových plynů stále rostou rekordním tempem (3). Požadavkem demonstrantů je neprodleně začít emise snižovat a dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2025. Dosažení uhlíkové neutrality v horizontu šesti let považují za nezbytné a aktuálně tak požadují zastavení nesmyslného vývozu elektrické energie (4) a neprodlené uzavírání všech uhelných elektráren. To zahrnuje mj. zastavení prodeje zastaralé uhelné elektrárny Počerady do soukromých rukou (5) a vypracování adekvátní strategie přechodu na obnovitelné zdroje energie (6).

Mluvčí hnutí Rebelie proti vyhynutí Sylvie Ledinská říká: „Jsme přesvědčeni, že udržení přijatelného životního prostředí pro budoucí generace a život podporujícího klimatu se musí stát hlavní prioritou vlády ČR, ze které nelze ustupovat ve prospěch krátkodobého ekonomického prospěchu.“

Pro nalezení shody v závažných otázkách způsobených klimatickou krizí a prosazování nepopulárních rozhodnutí požaduje Hnutí využít nástroj tzv. občanského shromáždění (Citizens‘ Assembly). Jedná se o sled intenzivních diskuzí náhodně vybraných občanů s odborníky relevantních oborů. Ve shromáždění jsou zastoupeni obyvatelé celého názorového spektra bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání, příjmu, aj. (7,8) Taková shromáždění lze využít na lokální, regionální i celostátní úrovni při transformaci naší energetiky a infrastruktury a při prosazování nezbytných, dlouhodobých a strategických řešení, která přesahují časový rámec standardních volebních cyklů a politické soutěže.



