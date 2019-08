Rytíř nuceného odborářství

28. 8. 2019

Návrhy prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse týkající se odborů by znamenaly zrušení zákonů platných desítky let, napsal Steven Malanga.

Počátkem roku prezidentská kampaň Berineho Sanderse hlásila, že dohoda, kterou uzavřela se svými zaměstnanci ohledně vytvoření odborové organizace ukazuje její oddanost právům zaměstnanců. Vztahy se nicméně rychle pokazily, když si zaměstnanci stěžovali, že dostávají "hladové mzdy" ve výši nedosahující 15 dolarů na hodinu.

Nyní Sanders usilující o určité znovunastartování kampaně mezi odborově organizovanými zaměstnanci zveřejnil to, čemu říká podrobný plán oživení amerického odborového hnutí. Jde o odvážnou agendu s doporučeními ohledně zrušení částí odborového zákona starého 60 let, uvalení nových omezení na zaměstnavatele a omezení možnosti zaměstnanců nestat se členy odborové organizace - navzdory průzkumům ukazujícím, že většina Američanů je přesvědčena, že si zaměstnanci zaslouží tuto možnost. Cílem, říká Sanders, je zdvojnásobit členství v odborech, což by znamenalo přidat takřka 15 milionů nových členů.

Sanders navrhuje zřídit proces, jímž se odbory mohou zorganizovat na pracovišti, pokud získají podpisy většiny dělníků na listinu uvádějící, že si přejí založit odbory ("card check"). Když naposledy Demokraté kontrolovali současně Bílý dům a Kongres, v úsilí prosadit takový návrh selhali. Nicméně Sanders se snaží nápad znovu vzkřísit a tvrdí, že by zjednodušil proces zakládání odborů. Ten nyní vyžaduje, aby zaměstnanci podepsali listinu autorizující tajné hlasování o tom, zda založit odbory. Kritici tvrdí, že protože kampaň prosazovaná Sandersem je veřejná, zaměstnanci mohou být k podpisu nuceni, takže by klíčovým rysem zakládání odborové organizace mělo zůstat tajné hlasování. Ovšem Nejvyšší soud v kauze NLRB versus Gissel Packing popsal autorizační listiny jako "inherentně nespolehlivé" kvůli "přirozenému sklonu většiny lidí vyhnout se postojům, které mohou přátelům a kolegům připadat nonkonformistické a antagonistické."

Demokratická strana podporuje model "card check" - ale jen když neexistuje šance na jeho schválení. Demokraty kontrolovaná Sněmovna reprezentantů schválila v roce 2007 takovou legislativu, když poslanci věděli, že tehdejší prezident George Bush návrh vetuje. Ale když se v roce 2009 ujal úřadu prezident Obama a Demokraté kontrolovali obě komory Kongresu, klíčoví zákonodárci stáhli svou podporu, čímž fakticky zničili jakoukoliv šanci schválit tuto legislativu. Dnes mohou odbory použít proces "card check" k získání práva zastupovat zaměstnance na pracovišti, pokud zaměstnavatel s procesem souhlasí. Sanders si myslí, že může konečně přesvědčit Kongres, aby učinil proces mandatorním ve všech případech.

Sanders chce zrušit ustanovení ohledně práva na práci zákona Taft-Hartley Act z roku 1947. Ačkoliv zákon, který státům umožňuje uplatňovat pracovní zákonodárství, jež zaměstnancům dovolí rozhodnout se pro neúčast v odborech a přesto si uchovat pracovní místo, schválil Kongres kontrolovaný Republikány, značný počet Demokratických zákonodárců pomohl přehlasovat veto prezidenta Trumana. Právo na práci se stalo populárnějším a přijímanějším, když 71 % Američanů tvrdí, že by zaměstnanci neměli být nuceni vstupovat do odborů na pracovišti. Od roku 2012 pět států schválilo zákony ohledně práva na práci, což znamená, že nyní celkem 28 států umožňuje zaměstnancům rozhodnout se nevstoupit do odborů. Sanders by potřeboval Kongres, aby tyto zákony zrušil.

Sandersův program zahrnuje eklektickou směs jiných návrhů, včetně umožnění sekundárních bojkotů během stávek, což by umožnilo odborům nátlak na dodavatele a klienty společnosti, jejíž zaměstnanci stávkují. V možná nejspekulativnějším návrhu Sanders chce zajistit, že jakékoliv úspory zaměstnavatelů v systému Medicare for All budou vráceny zaměstnanci ve formě vyšších mezd. Musel to slíbit, protože odbory měly s jeho návrhem problém. Obávají se, že univerzální vládní platby za zdravotní péči se nevyrovnají tomu, co si sami se zaměstnavateli vyjednaly. A v tomto případě mají patrně pravdu.

