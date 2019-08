Boris Johnson versus britská demokracie

30. 8. 2019

Tak takhle to vypadá, když znova získáváte kontrolu. Poté co brexitéři postavili svou kampaň za odchod z Evropské unie na argumentu, že suverénní britský parlament musí dosáhnout obnovy své nadřazenosti, lobby kontrolující Downing Street č. 10 se nyní rozhodla, že nejlepší způsob, jak osvobodit milovaný parlament, je zavřít ho.

Rozhodnutí Borise Johnsona přerušit činnost instituce na pět týdnů v kritické chvíli pro proces brexitu je pobuřující manévr bránící poslancům v zablokování brexitu bez dohody, s nímž většina z nich nesouhlasí. A mají k tomu dobrý důvod. Tvrdý brexit by poškodil britskou ekonomiku, zbavil by Londýn veškerých pák při obchodních jednáních s EU a zničil by mezinárodní reputaci země. Poškodil by také Irsko a EU. Bez ohledu na to, jak často Johnson a jeho kývači tvrdí, že uskutečňují vůli lidu, nemohou změnit jeden fakt: Nikdo nehlasoval pro tohle. Ani jeden britský občan nikdy nedostal otázku, zda schvaluje tvrdý brexit.

Opoziční strany a eurofilní konzervativní poslanci byli oprávněně rozhněváni Johnsonovými pokusy obejít je. Naneštěstí by jejich protesty měly větší váhu, pokud by během posledních tí let ukázali vůli nebo schopnost spojit se a vynutit si lepší výsledek. Pokud si opravdu přáli premiéra frustrovat, mohli svrhnout jeho vládu a instalovat úřednickou, ale to by vyžadovalo takový stupeň jednoty, jaký se ukázal být mimo jejich možnosti.

Nic z toho neomlouvá Johnsonův bezohledný čin. Nejmírnější interpretací je, že se snaží získat několik týdnů na vyjednání minimálních změn v dohodě mezi EU a Británií, což by vyžadovalo, aby se zbavil extrémistů ve vlastní straně. Ale i tak by šlo o hluboce riskantní a nedemokratický čin. Johnson bude tvrdit, že poslanci ztratí zřejmě jen šest jednacích dní. Nicméně důležitější je, že tento krok znamená, že jakákoliv nová legislativa připravená ke schválení tímto okamžikem padá. Ve výsledku se okno příležitosti pro schválení legislativy proti brexitu bez dohody takřka jistě uzavře.

Johnson nepochybně věří, že objevil strategii win-win. Buď uspěje vyřazením nepohodlného parlamentu, nebo mu parlament vysloví nedůvěru a on vypíše nové volby, v nichž by podle průzkumů získal solidnější většinu. Ale zde se zájmy Borise Johnsona a jeho země rozcházejí. Plánem, který povrací vůli demokratického parlamentu a vyvoláním ústavního zmatku uprostřed největší politické krize za celé generace Johnson signalizuje, že udělá cokoliv, aby bylo po jeho. Nyní musí oponenti brexitu bez dohody ukázat, že jsou připraveni udělat, co je třeba, aby ho zastavili.

Podrobnosti v angličtině: ZDE