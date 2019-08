Požáry v Amazonii představují "bod zlomu"

30. 8. 2019

V Brazílii zuří přes 80 000 požárů. Představují "bod zlomu" z hlediska zdraví deštného pralesa, prohlásil šéf přední globální lesnické organizace, když vyzval svět, aby udělal více pro záchranu stromů.

Situace v Amazonii je "velmi naléhavá", zdůraznil Gerhard Dieterle, výkonný ředitel Mezinárodní organizace pro tropické dřevo, mezivládní agentury prosazující udržitelné využívání lesů.

"Tohle je něco, co může ovlivnit integritu Amazonie jako celku, protože pokud se šíří lesní požáry, travnaté plochy se také stávají náchylnějšími k požárům," sdělil Dieterle AFP.

"Mnozí experti se obávají, že může jít o bod zlomu pro deštný prales, protože poslední údaje ukazují celkem více jak 82 000 požárů hořících v Brazílii, i když v boji s nimi pomáhají vojenská letadla a vojáci."

Některé z požárů jsou vyvolány přirozenými příčinami, říká Dieterle, ale většinou byly záměrně vyvolány farmáři vypalujícími les kvůli zemědělství.

"Pokud jsou husté tropické lesy ovlivněny lesními požáry, potřebují mnoho, mnoho let, aby se s tím vypořádaly. Změní to klima, lokální klima, národní klima a regionální klima. Bude to mít také vliv na globální klima," prohlásil expert.

