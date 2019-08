Změna klimatu a sucho vedou k odříznutí ruského severu

30. 8. 2019

Měnící se klima spolu s nejvážnějším suchem za více než 30 let vedly jak k masivním lesním požárům za Uralem, tak k abnormálnímu poklesu hladiny hlavních řek. To zastavilo většinu říční dopravy a mnozí obyvatelé na severu zůstali bez zásob, které potřebují během nadcházející zimy, upozorňuje dopisovatel listu The Siberian Times.



Nejhůře postižena je řeka Lena, jejíž 77 % toku se nachází v oblasti rapidně tajícího permafrostu. A z regionů to jsou nejsevernější části Republiky Sacha, které jsou často nedostupné po železnici nebo silnici a závisejí na řece. V hlavním městě republiky Jakutsku se hladina Leny snížila o dva a půl metru, kvůli čemuž řada plavidel zapadla do bahna a došlo k úhynu ryb, na nichž obyvatelé závisejí. Ve výsledku vesnice a města budou muset být zásobovány letecky, nebo hrozí riziko vylidnění. Role řek na Sibiři a Dálném východě již není tak kruciální jako kdysi, ale přesto je mnohem větší, než si mnozí myslí, protože takřka neexistuje dopravní infrastruktura, jakmile se dostanete 200-300 km na sever od mongolské nebo čínské hranice. Lidé zde tedy dál závisejí na říční dopravě. Vzhledem ke změnám klimatu a nebezpečí sucha část této dopravní infrastruktury letos nebo napřesrok zbankrotuje, pokud sem Moskva štědře nenalije peníze. A to vypadá dosti nepravděpodobně. Ale pokud říční doprava zanikne, patrně takřka všichni ti, kde sem přišli v sovětské a postsovětské době, odejdou. A zbývající obyvatelstvo domorodého původu bude nuceno vrátit se k subsistenční ekonomice. Jestliže se tak stane, velká část toho, co se na mapě označuje jako Rusko, ve skutečnosti už vůbec Ruskem nebude. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0