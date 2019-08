Předseda Senátu obstarával nezletilé prostitutky, ministerstvo spravedlnosti oficiálně špiní nezávislé soudce, církev útočí na LGBT komunitu

Tato skupina také organizovala nenávistné kampaně, jako například hromadné posílání pohlednic předsedkyni Nejvyššího soudu se slovy JDI DO PRDELE . Podle prozrazených rozhovorů pocházel tento konkrétní nápad od jednoho soudce u Nejvyššího disciplinárního soudu - tedy od člověka, který je odpovědný za to, aby polští soudci dodržovali nejvyšší úroveň chování!Jsme nyní v podivné situaci, kdy jak ministerstvo spravedlnosti, tak ministerstvo vnitra vedou muži, kteří, abychom to řekli diplomaticky, mají pochybnou právní historii. Ministerstvo vnitra právě převzal Mariusz Kamiński - muž, který byl odsouzen za zneužívání moc k tříletému vězení a pak protiprávně omilostněn prezidentem Dudou. Zbigniew Ziobro těsně unikl tomu být postaven před státní tribunál - možná proto, že ke konci jeho předchozí vlády jako ministra spravedlnosti v roce 2008 byl jeho laptop a laptopy jeho podřízených jakýmsi záhadným způsobem rozbity na kusy. Mezitím pan prezident Duda bez váhání podepsal nový zákon, který mimo jiné umožní prokuratuře držet lidi ve vězení i poté, co soud nařídil, aby byli propuštěni...Co se týče otázky seznamu stoupenců, kteří doporučují nové soudce do nově zvolené loutkové Národní soudní rady, který má být utajen navzdory rozhodnutí Nejvyššího administrativního soudu, strana Právo a spravedlnoset nyní požádala svůj loutkový Ústavní tribunál, aby tyto soudce "zmrazil" , aby věc nevyšla najevo před volbami. Strana Právo a spravedlnost tvrdí, že tyto seznamy musejí zůstat utajeny, protože soudci, kteří podpořili nové kandidáty do Národní soudní Rady, by se mohli stát terčem veřejné kritiky a ostrakismu - avšak o to přece právě jde: Musejí čelit důsledkům, podpořili přece nezákoné převzetí systému soudnictví!Avšak toto není jediná krize, kterou se strana Právo a spravedlnost snaží před volbami zlikvidovat. I když Marek Kuchciński, předseda dolni komory parlamentu, rezignoval poté, co byl obviněn, že zneužívá svých výsad a používá vládní letadla jako své soukromé taxíky, není z toho úplně venku, protože vznikl další skandál týkající se jeho jména a tentokrát je to daleko vážnější: byl obviněn, že používá nezletilé prostitutky a zdá se, že někdo se zoufale snaží zakamuflovat všechny stopy. Nedávno byl další svědek v tomto případě nalezen mrtvý ve vězení. Byla to už třetí osoba, nalezená mrtvá za podezřelých okolností, takže není divu, že opoziční politici požadují, aby poslední svědek, který zůstává na živu, byl umístěn pod policejní ochranu svědků... Ale Kuchciński není jediný předseda parlamentu, který se dostal do potíží. Předseda Senátu byl přistižen, že Senát mu platí za jeho luxusní bydlení. On sám to nepovažuje za problém, protože vila, v níž bydlí, patří státu, takže vlastně dělá státnímu rozpočtu službu, protože kdyby v té vile nebydlel, byla by prázdná. A ty peníze jdou jen z jedné kapsy do druhé, takže to vlastně nikoho nic nestojí.A i kdyby to všechno nestačilo, ti otravní lidé z opozice to straně Právo a spravedlnost opravdu stěžují, brání jí vyhrát blížící se volby. Před několika týdny si stěžovali, poté, co státní televize TVP informovala jen o kandidátech strany PiS. Obvinili ji, že je zaujatá a že neinformuje o kandidátech z jiných politických stran:

Ale je to ještě lepší. Katolická hnutí podala petici vládě, aby byl schválen nový zákon, který by zakázal "zavádět sociální a politické novinky", které neexistují na Západě už alespoň dvě stě let. Zajímalo by měm zda si jsou autoři tohoto nápadu vědomi, že zvyklosti jako volné soboty, zákaz dětské práce, hlasovací právo pro ženy či internet existují na Západě daleko kratší dobu než dvě století...