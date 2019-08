Boris Johnson zahazuje demokracii vybojovanou krví našich předků

30. 8. 2019

Nazvěte přerušení činnosti parlamentu pravým jménem: Jde o státní převrat provedený nezvoleným premiérem, napsal Owen Jones. Slibovali nám, že v brexitu jde o obnovení suverenity Dolní sněmovny a vrácení kontroly nad našimi zákony. Tato instituce bude nyní uzavřena, její schopnost schválit zákony neutralizována. Pouhých několik dní zbývá, aby zvolení zástupci mohli mluvit do největšího průšvihu od doby, kdy utichla děla 2. světové války. Je nutné se tomu postavit na odpor - a tento pokus o puč také narazí na odpor.

Podívejme se na perverzní lež, podle níž vynucení brexitu bez dohody je naplněním výsledků referenda. Oficiální kampaň za vystoupení jasně tvrdila, že brexit by znamenal dohodu, dokonce snadno vyjednanou. Nevěříte? Poslechněte si samotného spoluzakladatele brexitové kampaně Michaela Govea: "Ale nehlasujeme pro odchod bez dohody. Tak neznělo sdělení kampaně, kterou jsem pomáhal vést. Během kampaně jsme říkali, že bychom měli uzavřít s EU dohodu a být součástí sítě dohod o volném obchodu pokrývající celou Evropu, od Islandu po Turecko. - Odejít bez dohody 29. března by tento závazek nesplnilo. Nepochybně by to způsobilo ekonomický otřes."

Během kampaně k referendu Nigel Farage vychvaloval ctnosti Norska coby země prosperující mimo omezující nařízení EU; ale napodobování tohoto zářného skandinávského příkladu je nyní zlehčováno jako brexit jen podle jména.

Zvažte tento myšlenkový experiment. Jeremy Corbyn je premiérem, ačkoliv nikdy nevyhrál volby. Jeho straně chybí většina a závisí na podpoře Skotské národní strany, který si zajistila výměnou za legální úplatek. Chce prosadit radikální návrh, který podle jakýchkoliv objektivních měřítek vyústí v ekonomický šok, poškodí sociální tkanivo a na mezinárodním poli nás oslabí. Protože ví, že parlament takovému opatření oponuje, prostě přeruší jeho činnost. Představte si hysterii, pokřik o Venezuele a komunistické tyranii. Kde je Johnsonův útok na demokracii normalizován, pokud by se premiér Corbyn pokusil o totéž, establishment by zasáhl, aby ho odvrátil, ať už by to stálo cokoliv.

Přerušit činnost parlamentu znamená "suspendovat parlamentní demokracii" a to "jde proti všemu, za co bojovali a umírali tito muži šplhající na pláže". Můžete si myslet, že to jsou dramatická slova: Vyřkl je Matt Hancock, nyní člen Johnsonova kabinetu, který coby poddajný kariérista bez zásad nyní zřejmě radostně vítá tuto antidemokratickou hanbu. Avšak měl pravdu. Toto je útok na demokracii vybojovanou krví a obětmi našich předků.

Psát královně, to vás nezachrání, bez ohledu na to, kolik dopisů je jí odesláno. Petice mohou ukázat sílu pocitů, ale lze je ignorovat. Plakáty premiéra nesvrhnou. Naše existující práva a svobody nám nedali jako charitativní dar dobromyslných elit - byly zajištěny odhodlaným bojem. Demokracie je ohrožena a je třeba spolehnout se na tuto tradici a bránit ji.

Britský lid musí nyní vyjít do ulic a použít taktiku využívanou předky k zajištění práv žen, zaměstnanců, menšin, včetně sexuálních: Pokojnou občanskou neposlušnost. Pokud bude činnost parlamentu přerušena, poslanci jej musí odmítnout opustit. Měl by být okupován občany, jimž má sloužit. Následovat by měly další akty pokojné občanské neposlušnosti, včetně okupace vládních kanceláří po celé zemi. Pokud je k obraně demokracie třeba generální stávky, ať se stávkuje.

Pokud dojde k tvrdému brexitu, toryové se budou starat sami o sebe - to dělají vždy - zatímco bývalí horníci a průmysloví dělníci odstavení jejich předchůdci utrpí další rány. Ale nic z toho není nevyhnutelné: A stejně jako naši předkové s odhodláním a odvahou bojovali za svá práva, je teď na nás, abychom je bránili.

Podrobnosti v angličtině: ZDE