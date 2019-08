Itálie: Premiér Conte získal nový mandát

30. 8. 2019

Italský prezident Sergio Mattarella se ve čtvrtek setkal s premiérem Giuseppem Contem, aby mu poskytl mandát pro vytvoření nové vlády po dohodě, která umožnila vyhnout se předčasným volbám.

Antiestablishmentové Hnutí pěti hvězd a středolevicová Demokratická strana, kdysi zapřísáhlí nepřátelé, se ve středu shodli na vládní koalici, poté co počátkem srpna zkolabovala vláda italských populistů.

Očekává se, že bývalý akademik Conte získá několik dní na politické konzultace, aby zajistil fungující parlamentní většinu.

Šéf Hnutí pěti hvězd Luigi Di Maio prohlásil, že dohoda s Demokratickou stranou musí být schválena členy strany v online hlasování, které může proběhnout tento víkend.

Krizi vyvolal populární ultrapravicový ministr vnitra a předseda Ligy Matteo Salvini, když stáhl svou stranu z vládní koalice a vyzval k novým volbám, od nichž očekával, že se stane premiérem.

Prezident Mattarella se snažil najít řešení politické krize, když Itálie zatížená ohromným dluhem je pod tlakem, aby schválila rozpočet.

Bez nové vlády by mohla čelit automatickému zvýšení daně z přidané hodnoty, která by nejhůře zasáhla nejchudší rodiny a mohla by uvrhnout zemi do recese.

"Dohoda znamená, že na podzim nepůjdeme k volbám a jakákoliv rozpočtová konfrontace s Bruselem v závěru roku může být méně ostrá než ta předchozí," tvrdí Craig Erlam, tržní analytik OANDA.

Investoři a trhy vítají možný návrat politické stability do třetí největší ekonomiky eurozóny, přičemž výnosy z desetiletých vládních dluhopisů ve středu rekordně klesly.

Avšak analytici varují, že dohoda bývalých soupeřů se může rychle ocitnout v potížích.

Taková vláda navíc čelí i břemenu v podobě "nových omezení výdajů schválených EU až ve výši 23 miliard eur", upozorňuje Michael Hewson, hlavní tržní analytik společnosti CMC Markets UK.

"Neočekává se, že to bude populární a zřejmě to podpoří populistický narativ Mattea Salviniho," dodává Hewson.

Salvini ve středu prohlásil, že věří ve vítězství své strany v případných nových volbách a dodal "nespěcháme".

