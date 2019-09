Nenávistná propaganda vydávaná za "nezávislost bez cenzury"

Úroveň dezinformačních webů

2. 9. 2019

“No ale když mě tak serou ti čuráci, my jim neseme modrý z nebes a voni hovno. Co jsem to chtěl říct? Jo… že mě serou.”

To nesmíš dělat, my máme být ti intelektuálové, chápeš, vole?”

Čulík Kartousovi (Č2K):

“Ty si taky trubka, to na sobě nesmíš nechat znát. Jsou to kokoti, ale když nebudeš dělat, že je máš rád, tak z tebe budou mít jen čurinu, ty bobane.”

Kartous Čulíkovi (K2Č):

“Ale já na to nemám! Oni jsou to strašný kokoti! Já na ně prostě musím řvát! … co ti dává ten doktor, že už nemáš ty záchvaty?”

Čulík Kartousovi (Č2K):

“No já nevím, antipsychotika, to ti nikdo nenapíše. To bys musel dělat strašný čóromóro, aby ti to dali. Se koukni, co jsem psal za sračky, než mi dali recept.”

Kartous Čulíkovi (K2Č):

“Hele já nejsem jen tak někdo. Podrž mi buchnu a čum!”





Převzato z webu šířícího dezinformace a nenávistné názory. Jde o propagandistickou techniku, která má na pozadí rádoby humorného příběhu spojit protagonisty, v tomto případě redaktory Britských listů, s atributy vnímanými určitým publikem jako negativními a nežádoucími. Redaktoři jsou tak vydáváni za osoby, které nenávidí společnost, zneužívají k tomu granty, které získávají pochybným způsobem na základě udavačství, a své psychické problémy řeší užíváním narkotik či psychofarmak, jež si zajišťují profesní prostitucí. (Není snad třeba upozorňovat, že Britské listy žádné granty nedostávají, ani se o ně neucházejí, jsou nezávislé. Ostatní tvrzení jsou také nesmysly.)