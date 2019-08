Brexit: Desítky tisíc lidí se zúčastnily vlny protestů s názvem „Stop the coup“

31. 8. 2019

Protesty jsou organizovány celou řadou seskupení včetně organizace Momentum, která byla založena na podporu současného šéfa britské opozice Jeremyho Corbyna. Organizátoři demonstrací chtějí, aby lidé v ulicích pokojně vyjádřili občanskou neposlušnost.

V Londýně demonstrující skandovali před Downing Street a mávali podomácku vyrobenými transparenty.

Stínová ministryně vnitra za labouristy Dianne Abbott shromážděným tlumočila vzkaz od Jeremyho Corbyna, který celonárodnímu protestu vyjádřil stoprocentní podporu. Její kolega, stínový kancléř John McDonnell, pak Johnsona označil za diktátora.

Liberální demokrat Stephen Williams demonstrujícím v Bristolu sdělil, že demokracie není pouze jednorázová akce, ať už se to týká referenda nebo voleb. Johnsonovo jednání je typické pro Severní Koreu, a nikoliv v Británii, konstatoval Williams.



Desítky lidí v sedě zablokovaly dopravu na Trafalgar Square v Londýně, aby vyjádřily protest proti chystanému suspendování parlamentu. Demonstrující se odmítli rozejít a policie některé z nich zatkla. Mezi zatčenými byla i členka Strany zelených Caroline Russell.







"Dnes jsme Borisovi Johnsonovi ukázali, že nebudeme zticha, když se chystá suspendovat parlament. Ale musíme vytrvat. Jedině masová neposlušnost tuhle nehoráznost může zastavit," uvádí na Twitteru ředitel organizace Global Justice Now Nick Dearden.

Today we've shown Boris Johnson that we will not be silent as he shuts down parliament. But we need to keep going. Only widespread civil disobedience will halt this outrage. #stopthecoup #DefendDemocracy — Nick Dearden (@nickdearden75) August 31, 2019

"Je rok 2019 a lidé pochodují na palác. Konečně se bavíme o tom, že máme nikým volenou hlavu státu. To platí pro Johnsona a torye," píše na Twitteru novinář Owen Jones.



It’s 2019, people are marching on the Palace, and we’re finally debating why we have an unelected head of state. That’s down to Boris Johnson and the Tories. https://t.co/mxeDaaXa8y — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) August 31, 2019





Lídr labouristů Jeremy Corbyn dnes na demonstraci v Glasgow prohlásil, že si Britové demokraticky zvolili parlament, který musí vládu činit zodpovědnou za její kroky.

“We elect a parliament in a free democracy to hold government to account.”



Glasgow today ✊ pic.twitter.com/LcKKNspIga — Jeremy Corbyn for PM (@JeremyCorbyn4PM) August 31, 2019

"Solidaritu s milou Carolline Russell, členkou výboru Strany zelených, která dnes byla zatčena, když protestovala za demokracii, "píše na Twitteru Adam Ramsay z webovek openDemocracy.

Sending solidarity to the lovely @TheGreenParty assembly member @CarolineRussell, who was arrested protesting to demand democracy today. — Adam Ramsay (@AdamRamsay) August 31, 2019

















Více informací v angličtině ZDE a ZDE