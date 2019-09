Británie po brexitu přestane povolovat uprchlickým dětem, aby přišly za svými příbuznými v zemi

2. 9. 2019

Efi Stathopoulu, projektová koordinátorka organizce Refugee Legal Support v Aténách varovala, že slučování rodin je jediným způsobem, jak lze přesvědčit zranitelné mladé lidi, aby komunikovali s úřady: "Děti sem přicházejí v obrovském strachu," konstatovala. "Jsou případy, kdy je zjevné, že byly zneužívány. Bez možnosti bezpečného přijetí v Británii tito mladí lidé prostě zmizí a budou se pokoušet překročit kanál La Manche v Calais.Řecké úřady Efi Stathopoulu letos na jaře požádaly, aby se pokusila urychlit zpracování dětských žadatelů o sloučení s příbuznými v Británii, protože hrozí divoký brexit."Právě jsme pomohli chlapci z Afghánistánu dostat se do Británie - žil v Aténách na ulici jako bezdomovec, přestože je vysoce zranitelný. V Afghánistánu přišel o celou svou přímou rodinu, která zahynula při bombovém atentátu. Jiný chlapec byl znásilněn, protože neměl kde spát."Za poslední měsíc přišlo do Řecka množství nových uprchlíků, což vyvolává velký tlak na už přeplněná a nebezpečná recepční střediska na řeckých ostrovech.Za první půlrok 2019 podaly řecké úřady téměř 700 žádostí do Británie podle dublinského předpisu. Od roku 2013 bylo takových žádostí celkem 2450.Jediným jiným způsobem, jak se dětští uprchlíci mohou pokusit dostat do Británie, je Dubsův projekt, pojmenovaný po Lordu Alfu Dubsovi, který přišl do Británie koncem třicátých let jako židovský uprchlík v rámci Wintonových kindertransportů z Československa. Původem Čechoslovák, lord Dubs protlačil parlamentem Dubsův zákon, podle něhož se Británie zavázala přijmout 3000 dětských uprchlíků. Britská vláda však jejich počet snížila na 480. Zatím jich Británie přijala asi 270.Podrobnosti v angličtině ZDE