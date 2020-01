Co je kruci zač ten Soul Publishing?

Manipulativní prokremelská produkce na zábavním kanálu, který sledovaností předčí Disney či WarnerMedia

2. 1. 2020 / Albín Sybera

Obsah z produkce Soul Publishing například zahrnuje videa vysvětlující ruské dějiny poněkud svérázným způsobem. Jedno z videí publikovaných skrz kanál „Smart Banana“ například uvádí, že Aljašku daroval Spojeným státům americkým Nikita Chruščov v r. 1959 poté, co skončil pronájem Aljašky Spojeným státům. J. V. Stalina pak stejné video popisuje jako „ruského Robina Hooda“, který vzal majetek bohatým, pomohl chudým, sjednotil ruské obyvatele a díky němu se mohlo Rusko ubránit napadení hitlerovským Německem.

Ačkoliv stoprocentní odpověď na tuto otázku se Kaplanové nepodařilo nalézt, tak během svého pátrání zjistila celou řadu pozoruhodných skutečností obestírající digitální nakladatelství, které za posledních několik let zaznamenalo raketový růst, a jehož skutečný původ a cíle vyvolává celou řadu otázek.

Zde je to, co vím o Soul Publishing: měřeno počty shlédnutí a přihlášených uživatelů mělo Soul Publishing v měsíci listopadu třetí největší dosah ze všech zábavních kanálů – překonal jej pouze Disney a WarnerMedia. Je provozováno ruskými státními příslušníky se sídlem a vedením na Kypru. Aktivity v USA jsou zaštítěny ze sdílené kanceláře v New Yorku. Soul Publishing je financováno výdělky z reklam na YouTube a Google v řádech desítek milionů dolarů. V roce 2018 si od Facebooku pořídili malou sadu reklam zacílenou na občany Spojených států prostřednictvím politických témat – a nákupy byly provedeny v rublech.



Představitelé Soul Publishing odmítli odpovědět na dotazy o společnosti na záznam. V reakci na dopis s detailními otázkami mluvčí společnosti sdělil: „Jednoduše proto, že společnosti má kořeny, mezinárodní kanceláře a různorodé zaměstnance mimo Spojené státy, tak to přece není důvod chytat se závěrů, anebo automaticky předpokládat, že má skrytou agendu. Aby bylo jasno, Soul Publishing vytváří zábavní, nepoliticky orientovaný obsah, který je celosvětově vyhledáván neuvěřitelným množstvím fanoušků.

Soul Publishing skutečně vytváří nepolitická (a podle všeho lukrativní) umělecká videa, kterými dosáhne na celosvětové publikum. Vytváří ale také politický obsah včetně pro-ruského výkladu historie, který obsahuje nepřesné informace."

Kompletní analýza Lisy Kaplan je k dispozice ZDE.