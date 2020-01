Chaos ve Washingtonu ohledně budoucnosti americké armády v Iráku

7. 1. 2020



V pondělí nebylo jasné, jaká bude budoucnost amerických jednotek v Iráku, poté, co Američany vedená koalice bojující v Iráku proti Islámskému státu v pondělí, údajně omylem, doručila dopis iráckému ministerstvu obrany, že "okamžitě bude zahájen odsun amerických vojáků z Iráku bezpečným a efektivním způsobem". Brzo poté sdělil americký ministr obrany novinářům v Pentagonu, že ten dopis neodpovídá současné situaci a že jeho odeslání byla chyba.



Odchod koalice bojující proti Islámskému státu by dramaticky oslabil boj proti ISIS. Bylo by to strategickým vítězstvím pro Írán a ranou pro Trumpovu vládu, kteá naléhala na Bagdád, aby nevyháněl americké protiteroristické jednotky.







Zmatek ve Washingtonu podpořil dojem mezi americkými spojenci i nepřáteli, že rozhodnutí usmrtit Suleimaniho bylo učiněno bez jasného plánu pro region co dál.



Spojenci USA se dále distancují od Trumpova rozhodnutí Suleimaniho usmrtit. Jak Izrael, tak NATO zdůraznily, že se na leteckém úderu proti Suleimanimu nepodílely.



Americký ministr zahraničí Mike Pompeo už předtím vyjádřil zklamání nad vlažnou reakcí evropských spojenců Washingtonu.



Avšak zvlášť pozoruhodná byla reakce izraelského premiéra Binjamina Netenjahua, protože ten je normálně jedním z nejdůraznějších Trumpových spojenců. V pondělí řekl Netanjahu ve vládě: "Usmrcení Suleimaniho není izraelská akce, ale americká akce. My jsme se na tom nepodíleli a neměli bychom být do toho zatahováni."



Podrobnosti v angličtině Zmatek ve Washingtonu podpořil dojem mezi americkými spojenci i nepřáteli, že rozhodnutí usmrtit Suleimaniho bylo učiněno bez jasného plánu pro region co dál.Spojenci USA se dále distancují od Trumpova rozhodnutí Suleimaniho usmrtit. Jak Izrael, tak NATO zdůraznily, že se na leteckém úderu proti Suleimanimu nepodílely.Americký ministr zahraničí Mike Pompeo už předtím vyjádřil zklamání nad vlažnou reakcí evropských spojenců Washingtonu.Avšak zvlášť pozoruhodná byla reakce izraelského premiéra Binjamina Netenjahua, protože ten je normálně jedním z nejdůraznějších Trumpových spojenců. V pondělí řekl Netanjahu ve vládě: "Usmrcení Suleimaniho není izraelská akce, ale americká akce. My jsme se na tom nepodíleli a neměli bychom být do toho zatahováni."Podrobnosti v angličtině ZDE

0