Írán zaútočil balistickými raketami na dvě irácké základny

8. 1. 2020

Nejméně dvě irácké základny s přítomností amerických vojáků byly zasaženy více jak tuctem balistických raket odpálených z Íránu, uvedlo americké ministerstvo obrany.

Íránská státní televize tvrdí, že útok je odvetou za zabití generála Sulejmáního Američany minulý týden v Bagdádu, na přímý rozkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Podle Pentagonu se terčem útoku staly nejméně dvě letecké základny, Irbíl a Al Asad. Není jasné, zda si útoky vyžádaly nějaké ztráty.

Íránské revoluční gardy tvrdí, že útok je odvetou za smrt Kásima Sulejmáního minulý pátek.

"Varujeme všechny americké spojence, kteří poskytují své základny jejich teroristické armádě, že jakékoliv území, které je východištěm agresívních aktů vůči Íránu, se stane terčem," prohlásily Revoluční gardy pro agenturu IRNA.

Podrobnosti v angličtině: ZDE





Při útocích nedošlo k žádným ztrátám na životech a obě strany signalizují, že nechtějí konflikt dále eskalovat. Donaldu Trumpovi se zjevně ulevilo, když napsal na Twitteru "Zatím dobrý!" "Všechno je v pořádku!" Původně chtěl vystoupit v televizi k národu, ale když vyšlo najevo, že nikdo nebyl zraněn, odložil své prohlášení až na ráno.



Íránský ministr zahraničí Džavad Zarif charakterizoval raketové útoky jako "proporční opatření v sebeobraně".



Není jasné, zda toto kolo omezených raketových útoků má znamenat všechno, co se týče odvety za Sulejmaního smrt. Jeho revoluční jednotky al-Quds oznámily: "Odvážní vojáci letecké jednotky Islámských revolučních gard uskutečnily úspěšný útok desítkami balistických střel na vojenskou základnu al-Asad jménem mučedníka generála Qaseema Sulejmaniho."



K druhé vlně útoků proti této základně došlo asi ve 3.20. Íránská státní média uvedla, že startovaly i íránské stihačky, ale zjevně jen k defenzivním účelům.



Zarif napsal na Twitteru asi v 5.30 místního času, že Írán podnikl a "uzavřel" "proporční reakci" v sebeobraně v rámci toho, co dovoluje mezinárodní právo:



Obrovskou základnu al-Asad asi 60 km západně od Bagdádu používají Američané a koaliční jednotky od invaze do Iráku v roce 2003 a za posledních 18 měsíců ji navštívili Donald Trump i Mike Pence. Činitelé íránských revolučních gard varovali USA před odvetou za tento útok a uvedli, že pokud Američané zaútočí, Írán by mohl zaútočit na Izrael.



Podrobnosti v angličtině ZDE