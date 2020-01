Nové vedení na Praze 1 dosáhlo mnoha skvělých změn. Teď hrozí, že se věci vrátí ke starým pořádkům

10. 1. 2020

rozprodá i zbytek bytového fondu městské části pod cenou

problematika overturismu v centru se bude jen zhoršovat ve prospěch ryze obchodních zájmů

na Václavské náměstí se nevrátí tramvaje, což zastaví celý plán rozvoje města

zastaví se projekt Brány Prahy umožňující propojení parků podél magistrály a její ozdravnou transformaci na městskou třídu s kulturními stavbami reprezentující Prahu 21. století

megalomanské projekty v okolí Masarykova nádraží dostanou zelenou

městská část přestane bojovat proti nelegálním směnárnám

přibyde ještě více heren, do centra se vrátí obří pandy, pivní kola, repliky veteránů a další atrakce

postaví se nové hotely

budou se nadále provozovat nelegální hotely v bytových domech namísto aby se v nich bydlelo

nikdo nebude hlídat černé stavby

z centra se stane skanzen

postaví se další plavební komora v historické části města u Dětského ostrova

bude vzkvétat byznys založený na příjmech z turistů, městská část nebude bojovat proti vizuálnímu smogu, naopak se z centra stane jeden velký zábavní park

nikdo nebude řešit otevírací dobu podniků v centru ani rušení nočního klidu, a tak bude život rezidentů čím dál tím těžší

zabrání se dokončení transformace úřadu, komise a výbory se uzavřou pro veřejnost a opozici, jak tomu bylo dříve

nastartované procesy participace s občany budou upozaděny a odmítnuty

Když nám občané Prahy 1 v komunálních volbách dali příležitost řídit naši městskou část, byli jsme plni nadějí. Měli jsme možnost ukázat veřejnosti, že to jde transparentně, poctivě a bez korupce. Troufám si tvrdit, že za rok a půl našeho působení, se nám podařilo prosadit mnoho změn. A i díky vstřícnému přístupu pražského magistrátu, jsme dokázali naši městskou část posunout od pochybných praktik “” do 21. století. Teď když hrozí, že se kvůli zradě našich koaličních partnerů z uskupenívrátí na radnici v samotném centru Prahy staré pořádky, tak nemohu celou situaci vnímat jinak, než jako naprosto bezprecedentní podraz na voličích.Chtěl bych proto říci, že já a moji straničtí kolegové, jsme odhodláni udělat vše proto, aby v čele Prahy 1 zůstala koalice, která chce pro své občany a rozvoj městské části to nejlepší. Rád bych také za celý klubpoděkoval občanské iniciativě, která v pondělí 13. ledna organizuje veřejnou debatu s občany za účasti politických představitelů naší městské části. Pevně věřím, že občanům není lhostejné další směřování na Praze 1 a přijdou si vyslechnout odpovědi naše i protistrany.Mám vážné důvody se obávat, že pokud se na Praze 1 složí koalice nová, tak se na Praze 1:Jsem ale přesvědčen, že si naši občané zaslouží něco lepšího., místostarosta Prahy 110.1. 2020